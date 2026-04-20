Per Nkunku 27 partite giocate in Serie A in questa stagione con 5 gol e 3 assist. Il francese è stato usato spesso dalla panchina da Allegri: le partite giocate dall'ex Chelsea da titolare sono 12. Le statistiche generali sono più ottimistiche: gli XG (gol attesi) totali sono a quota 6.79 con gli assist attesi fermi a 1.08. Comunque numeri bassi per un giocatore su cui il Milan ha investito tantissimo in estate (si parla di una cifra tra i 30 e i 40 milioni con i bonus). Un investimento che non ha pagato, ma tutto il discorso va ripreso dalla scelta estiva del Milan. Perché i rossoneri dopo avere cercato una prima punta per mesi, avere quasi chiuso per un profilo come Boniface, hanno portato avanti e concluso l'operazione per un calciatore come Nkunku? Ne abbiamo già parlato, ma bisogna ritornare su questo tema anche in vista delle scelte future del Milan: il Diavolo cercava un bomber di razza ed ha acquistato un calciatore che gioca come esterno o trequartista. Tutto il contrario di quanto cercato. Un cortocircuito che la dirigenza rossonera deve evitare nella prossima sessione di mercato: ad Allegri serve una prima punta vera e non un fantasista con grandi qualità adattato al ruolo.