Poi precisa: "Si sta considerando una riduzione salariale, ma non ci sono state ancora negoziazioni concrete sulle cifre". Inoltre, Plettenberg afferma che non ci saranno problemi per quanto riguarda le contrattazioni visti gli ottimi rapporti tra le varie parti in causa. Poi conclude ricordando che ci sono altre opzioni sul piatto del giocatore: l'importante offerta da parte del Chicago Fire, l'interesse di alcuni club sauditi e di due top team europei. Tra questi anche il Milan che attende la decisione finale del giocatore, prevista nelle prossime settimane.