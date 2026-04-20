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Milan, arriva la svolta per Lewandowski? Ecco cosa ha in mente Laporta …

Le ultime su Robert Lewandowski, attaccante nel mirino del Milan
Arrivano importanti novità sul futuro di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato
Redazione

Il principale obiettivo del Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato riguarda l'attacco: si cercherà infatti di risolvere una volta per tutte la mancanza di un numero 9 di alto livello. Tra i tanti nomi discussi negli ultimi mesi, c'è anche quello di Robert Lewandowski, attaccante polacco con il contratto in scadenza col Barcellona. Se fino a poco tempo fa il rinnovo sembrava difficilmente percorribile come strada, ora la situazione è diversa.

Calciomercato Milan, rinnovo per Lewandowski?

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Le ultime importanti novità arrivano da Florian Plettenberg, giornalista sportivo tedesco e volto noto di 'Sky Sport Deutschland'. Secondo quanto scritto sul proprio profilo X, il Presidente del Barcellona Joan Laporta vuole rinnovare il contratto della punta polacca fino al 2027.

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Poi precisa: "Si sta considerando una riduzione salariale, ma non ci sono state ancora negoziazioni concrete sulle cifre". Inoltre, Plettenberg afferma che non ci saranno problemi per quanto riguarda le contrattazioni visti gli ottimi rapporti tra le varie parti in causa. Poi conclude ricordando che ci sono altre opzioni sul piatto del giocatore: l'importante offerta da parte del Chicago Fire, l'interesse di alcuni club sauditi e di due top team europei. Tra questi anche il Milan che attende la decisione finale del giocatore, prevista nelle prossime settimane.

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