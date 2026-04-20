PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verona-Milan, non è ancora il miglior Leao ma i numeri certificano la sua importanza: sicuri sulla cessione?

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Verona-Milan, non è ancora il miglior Leao ma i numeri certificano la sua importanza: sicuri sulla cessione?

Focus su Leao: decisivo col Verona anche se non al top, Milan sicuro di volerlo vendere?
Il Milan batte 0-1 il Verona grazie al gol di Rabiot su assist di Leao. I numeri del portoghese sono da top: sicuri di volerlo vendere?
Redazione

Dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Udinese, il Milan è tornato alla vittoria. Ieri pomeriggio, i rossoneri hanno vinto 0-1 al 'Bentegodi' contro il Verona di Paolo Sammarco in occasione della 33^ giornata di Serie A 2025-26. Decisivo, ancora una volta in questa stagione, il gol di Adrien Rabiot, il sesto del suo campionato. Da sottolineare anche l'assist di Rafael Leao, il terzo della sua annata.

Milan, i numeri di Leao: decisivo come pochi in Serie A

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Anche ieri non è stato il miglior Rafa Leao, veramente neanche vicino ad esserlo, però il suo filtrante per Rabiot è valso il successo fondamentale in chiave Champions (+8 sul Como quinto). Per il portoghese si tratta della 12^ partecipazione ad un gol in questo campionato (9 gol e 3 assist) e grazie quello di oggi salgono a 15 i punti arrivati dai suoi numeri. In Serie A solo l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha portato più punti alla propria squadra grazie ai suoi gol o assist (17 da 13 partecipazioni attive).

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Non solo, c'è un altro dato che certifica l'importanza di Leao per il Milan. Grazie all'assist di oggi, sono 50 i gol fuori casa a cui ha partecipato con i colori rossoneri addosso. Da quando è arrivato in Serie A, solo quattro giocatori possono vantare numeri esterni migliori dei suoi: Lautaro Martinez con 77, Berardi e Immobile fermi a quota 61 entrambi e Lukaku 52.

La questione sul futuro di Leao

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Ora una domanda sorge spontanea: il Milan può davvero fare a meno di un giocatore come Leao per il futuro? Anche giocando in un ruolo non suo e mai davvero al 100% della condizione, risulta essere uno dei più decisivi dell'intera Serie A, con numeri che solo altri grandi giocatori possono vantare. Prima di metterlo sul mercato con un cartellino incollato sulla schiena, la dirigenza rossonera dovrebbe ragionare a lungo per valutare se un suo sostituto possa portare numeri come questi al mulino rossonero. Spoiler: spendendo poco è quasi impossibile trovare uno decisivo fin da subito come il portoghese.

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