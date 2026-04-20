Verona-Milan, non è ancora il miglior Leao ma i numeri certificano la sua importanza: sicuri sulla cessione?
Non solo, c'è un altro dato che certifica l'importanza di Leao per il Milan. Grazie all'assist di oggi, sono 50 i gol fuori casa a cui ha partecipato con i colori rossoneri addosso. Da quando è arrivato in Serie A, solo quattro giocatori possono vantare numeri esterni migliori dei suoi: Lautaro Martinez con 77, Berardi e Immobile fermi a quota 61 entrambi e Lukaku 52.
La questione sul futuro di Leao—
Ora una domanda sorge spontanea: il Milan può davvero fare a meno di un giocatore come Leao per il futuro? Anche giocando in un ruolo non suo e mai davvero al 100% della condizione, risulta essere uno dei più decisivi dell'intera Serie A, con numeri che solo altri grandi giocatori possono vantare. Prima di metterlo sul mercato con un cartellino incollato sulla schiena, la dirigenza rossonera dovrebbe ragionare a lungo per valutare se un suo sostituto possa portare numeri come questi al mulino rossonero. Spoiler: spendendo poco è quasi impossibile trovare uno decisivo fin da subito come il portoghese.
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