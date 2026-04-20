Dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Udinese , il Milan è tornato alla vittoria. Ieri pomeriggio, i rossoneri hanno vinto 0-1 al 'Bentegodi' contro il Verona di Paolo Sammarco in occasione della 33^ giornata di Serie A 2025-26. Decisivo, ancora una volta in questa stagione, il gol di Adrien Rabiot , il sesto del suo campionato. Da sottolineare anche l' assist di Rafael Leao , il terzo della sua annata.

Milan, i numeri di Leao: decisivo come pochi in Serie A

Anche ieri non è stato il miglior Rafa Leao, veramente neanche vicino ad esserlo, però il suo filtrante per Rabiot è valso il successo fondamentale in chiave Champions (+8 sul Como quinto). Per il portoghese si tratta della 12^ partecipazione ad un gol in questo campionato (9 gol e 3 assist) e grazie quello di oggi salgono a 15 i punti arrivati dai suoi numeri. In Serie A solo l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha portato più punti alla propria squadra grazie ai suoi gol o assist (17 da 13 partecipazioni attive).