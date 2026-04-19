PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verona-Milan, dubbi di Leao dopo l’uscita: ecco il motivo per cui il portoghese è uscito

VERONA-MILAN

Verona-Milan, dubbi di Leao dopo l’uscita: ecco il motivo per cui il portoghese è uscito

Il retroscena sul cambio di Leao in Verona-Milan
Rafael Leao è uscito nel secondo tempo di Verona-Milan per far spazio a Giménez: ecco il retroscena sulla sua sostituzione
Redazione

Si sta giocando in questo momento il secondo tempo di Hellas Verona-Milan, 33^ giornata della Serie A 2025/26. Dopo il k.o. di venerdì del Como sul campo del Sassuolo, il Diavolo ha una grande possibilità di blindare un posto in Champions League in vista delle ultime cinque gare di campionato. Infatti, con una vittoria oggi la squadra di Massimiliano Allegri allungherebbe a +8 sui lariani, accumulando quindi un buon vantaggio sulle inseguitrici.

A fine prima frazione, i rossoneri sono passati in vantaggio con il sesto gol in campionato di Adrien Rabiot, servito in profondità splendidamente da Rafael Leao. Il portoghese, oltre a questo guizzo, ha fatto poco altro nella gara e sembra non essere ancora in perfette condizioni fisiche, tant'è che al 63' Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo per inserire Santiago Giménez.

LEGGI ANCHE

Nessun caso o sceneggiata per il portoghese che però ha esternato alcuni dubbi alla panchina rossonera dopo l'uscita dal campo. Secondo quanto rivelato da 'DAZN', Leao avrebbe chiesto ad Aldo Dolcetti il motivo della sua uscita. Il collaboratore di Allegri gli ha poi spiegato che serviva un attaccante che attaccasse di più lo spazio alle spalle dei difensori del Verona.

Leggi anche
Verona-Milan, Bartesaghi: “Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla”
Verona-Milan 0-1 (45′): un lampo di Leao per il gol di Rabiot | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA