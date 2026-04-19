Si sta giocando in questo momento il secondo tempo di Hellas Verona-Milan , 33^ giornata della Serie A 2025/26. Dopo il k.o. di venerdì del Como sul campo del Sassuolo , il Diavolo ha una grande possibilità di blindare un posto in Champions League in vista delle ultime cinque gare di campionato. Infatti, con una vittoria oggi la squadra di Massimiliano Allegri allungherebbe a +8 sui lariani, accumulando quindi un buon vantaggio sulle inseguitrici.

A fine prima frazione, i rossoneri sono passati in vantaggio con il sesto gol in campionato di Adrien Rabiot, servito in profondità splendidamente da Rafael Leao. Il portoghese, oltre a questo guizzo, ha fatto poco altro nella gara e sembra non essere ancora in perfette condizioni fisiche, tant'è che al 63' Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo per inserire Santiago Giménez.