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Verona-Milan 0-1 (45′): un lampo di Leao per il gol di Rabiot | Serie A News

Rafael Leao attaccante AC Milan in azione sul campo dell'Hellas Verona
È finito il primo tempo di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Bentegodi' di Verona tra i gialloblu di Paolo Sammarco e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i gialloblu di Paolo Sammarco e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Verona-Milan 0-1, il racconto del primo tempo

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Dopo un'iniziale combinazione del Milan in avvio tra Christian Pulisic e Rafael Leão, sul quale è bravo Lorenzo Montipò in uscita bassa sui piedi del portoghese, la prima - potenziale - palla-gol arriva all'11' per l'Hellas Verona, con la conclusione di Andrias Edmundsson dalla lunga distanza. Sfera di poco alta sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan.

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Al 14', sugli sviluppi di una punizione di Luka Modrić, Montipò esce di pugno per due volte. Prima per togliere il pallone dalla testa di Adrien Rabiot, poi - sulla ribattuta - per anticipare il possibile intervento, sempre aereo, di Leão. Il Verona è costretto al primo cambio già al 21': esce, per infortunio, l'esterno destro Daniel Oyegoke. Al suo posto, dentro Pol Lirola.

Punizione dalla lunga distanza (30 metri) di Davide Bartesaghi al 25' per il Diavolo: una fucilata potente, ma alta sopra la traversa. È al 31' che il Milan crea la sua prima vera chance per il vantaggio. Contropiede rapido guidato da Pulisic, rifinito da Youssouf Fofana per l'inserimento in corsa di Rabiot in area di rigore: destro dell'ex Juventus ma parata centrale e facile per Montipò.

Leão inventa, Rabiot realizza: che bel gol per il Milan! 

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Al 40' i rossoneri provano a creare qualche insidia alla difesa degli scaligeri, ma senza esito. Un minuto più tardi, però, il Milan va in vantaggio. Transizione offensiva del Diavolo, con Rabiot che chiede e ottiene il triangolo con Leão attaccando la profondità. Perfetto il suggerimento del portoghese per l'ex juventino che entra in area e, di sinistro, batte Montipò in uscita bassa!

L'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova concede 2' di recupero nel corso dei quali Maignan si oppone, con bravura, al tentativo di tiro a giro di Rafik Belghali. Verona-Milan 0-1 al 45': il Diavolo di Allegri dovrà cercare di rimanere ordinato, compatto e solido dietro. Nel tentativo di chiudere, però, il match il prima possibile con un altro gol o anche di più.

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