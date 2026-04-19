Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro l'Hellas Verona di Paolo Sammarco in occasione della partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Bentegodi' di Verona.
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VERONA-MILAN
Verona-Milan 0-1: assist di Leao, gol di Rabiot! | Serie A News
Milan in vantaggio al 41' sul campo del Verona: assist di Rafael Leao, inserimento e gol in diagonale di Adrien Rabiot per il Diavolo!
Al 41' transizione offensiva del Diavolo, con Adrien Rabiot che chiede e ottiene il triangolo con Rafael Leão attaccando la profondità. Perfetto il suggerimento del portoghese per l'ex juventino che entra in area e, di sinistro, batte Lorenzo Montipò in uscita bassa. Verona-Milan 0-1!
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