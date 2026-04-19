Qui di seguito le dichiarazioni di Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, a ‘DAZN’ prima del fischio d’inizio di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona.
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Verona-Milan, Bartesaghi: “Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla”
Le dichiarazioni di Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, a ‘DAZN’ prima del fischio d’inizio di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona
"Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla, muovendola da una parte all'altra con più pazienza per fargli male".
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