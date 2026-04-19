Milan, Rabiot post Verona: “Potevamo fare di più. Allegri? Non so cosa farà”

Difficile superare il contraccolpo dato dall’uscita dalla corsa scudetto? “No, l’abbiamo messo alle spalle. Siamo giocatori, conosciamo bene il calcio. Quell’obiettivo è andato, ora dobbiamo essere concentrati sulla Champions. Possono capitare delle difficoltà e un avere un po’ di stanchezza. Dobbiamo rimanere uniti come stasera, anche se non abbiamo giocato bene lo spirito era quello e ci ha portato i tre punti. La mentalità va bene, dobbiamo migliorare il gioco”.

Siete il Milan di Allegri? Lo volete anche il prossimo anno? “Sì, non è nemmeno una questione. Poi cosa farà il mister non lo so, lo può dire solo lui. Come ho detto, il mister ci ha dato tanta forza e fiducia in questa stagione. Per raggiungere l’obiettivo lo dobbiamo fare per noi e per i tifosi, ma anche per il mister e per lo staff, tutti questi che lavorano ogni giorno per noi. Poi il resto, chi andrà via a fine stagione non lo so. Ma finché non è raggiunto l’obiettivo dovremo essere tutti dentro”.