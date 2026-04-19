Un minuto più tardi Lorenzo Montipò è costretto all'uscita alta sulla testa di Rabiot che era stato pescato in area piccola da una bella azione di Luka Modrić sull'esterno. Allegri prova a cambiare qualcosa nella sua squadra a metà ripresa con una tripla sostituzione. Al 63' escono Zachary Athekame, Youssouf Fofana (acciaccato) e Rafael Leão; entrano, al loro posto, Alexis Saelemaekers, Samuele Ricci e Santiago Giménez.

Una terza sostituzione, al 64', arriva anche per il Verona: fuori Jean-Daniel Akpa Akpro e dentro Moatasem Al-Musrati. L'Hellas, al 68', va al tiro con Belghali: conclusione deviata in corner dal recupero, provvidenziale, di Fikayo Tomori. I padroni di casa, però, ci credono e, al 69', è il giovane Vermeșan che va al tiro dalla lunga distanza. Maignan si distende sulla sua sinistra e devia la sfera verso l'esterno.

Troppi rischi nella ripresa, annullato un gol a Gabbia per fuorigioco di Giménez — Ancora Vermeșan (70') prova il tiro a giro da fuori: stavolta la sfera si spegne di poco sul fondo. Ma il Milan corre seri pericoli. Il Diavolo va in rete con Matteo Gabbia, al 74', sul cross dalla destra di Saelemaekers, ma l'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova annulla per una precedente punizione di fuorigioco di Giménez nello sviluppo dell'azione. Allegri, all'80', toglie dal campo uno spento Christian Pulisic e inserisce, invece, Christopher Nkunku.

Doppio cambio per l'Hellas Verona all'83': fuori dal campo Roberto Gagliardini e Antoine Bernède e dentro Sandri Lovric e il brasiliano Isaac. Un minuto più tardi Gabbia chiude alla disperata su Gift Orban ad un passo dal pareggio. Che brivido per la retroguardia rossonera! Tra l'88' e il 90' vanno vicini al gol prima Orban (il rimpallo con Modrić in area piccola non favorisce l'attaccante nigeriano) e poi Saelemaekers: sulla sua conclusione a botta sicura salva sulla linea Nicolás Valentini.

Chiffi concede 4' di recupero, nel corso dei quali non succede nulla. Verona-Milan 0-1 al 90': tre punti di platino per un Diavolo poco brillante e ancora evidentemente convalescente dopo l'ultimo mese drammatico a livello di gioco e risultati.