Non solo Instant Team: il Milan di RedBird non dimentica la linea verde. Mentre Massimiliano Allegri aspetta i 'senatori', Geoffrey Moncada ha messo nel mirino il nuovo crack del calcio belga: un gigante di 192 centimetri che ha già stregato l'Europa. Il suo lavoro, per il calciomercato estivo, è iniziato già nello scorso mese di gennaio, quando, versando all'Hellas Verona una discreta cifra (10 milioni di euro, bonus inclusi), i rossoneri si sono assicurati il centrocampista offensivo Alphadjo Cissè, rimasto a Catanzaro, in Serie B, per concludere la sua annata in prestito (finita anzitempo, però, per un infortunio importante). Successivamente, il Diavolo ha anche piazzato un altro colpo in prospettiva di gran qualità.