Calciomercato Milan, Leao può andare via per 40-50 milioni—
Una cifra irrisoria, se si pensa che nel suo contratto con il Milan, in essere fino al 30 giugno 2028, c'è una clausola risolutoria di 175 milioni di euro. Le due destinazioni più probabili, secondo il 'CorSera', sono Premier League e Arabia Saudita. Anche nel Milan c'è chi è convinto che la separazione farebbe bene a tutti.
In primis proprio al giocatore che, magari, cambiando aria dopo sette anni, ritroverebbe serenità. 'San Siro' lo ha fischiato molto, in occasione dell'ultima uscita interna contro l'Udinese: i tifosi sembrano aver esaurito la fiducia in lui. Chiaramente, ha ribadito il 'Corriere della Sera', il Milan non ha intenzione di svendere Leao. Sotto i 40-50 milioni di euro non se ne parla. E, ad oggi, proposte di quel genere sul piatto non ce ne sono. La vetrina dei Mondiali, ai quali Rafa parteciperà con il Portogallo, potrebbe cambiare gli scenari.
Lui resterebbe al Milan e Allegri non lo farebbe partire a cuor leggero—
Lo spogliatoio del Milan, ad ogni modo, è con Leao. I suoi compagni lo conoscono, gli vogliono bene, sanno quanto sia legato ai colori rossoneri. E infatti il giocatore vorrebbe restare al Milan. Anche Allegri non lo lascerebbe partire a cuore leggero: per Max, la porta del Diavolo per il suo numero 10 è sempre aperta. Il giocatore, però, è chiamato a dare tutto, intanto, in queste ultime cinque partite della stagione perché se vuole tenersi stretto il suo Milan dovrà ricominciare a rendere come sa fare.
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