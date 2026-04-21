Massimiliano Allegri lo ha rincuorato, Aldo Dolcetti gli ha spiegato il perché della scelta (esclusivamente tecnico-tattica e non altro), ma Leao, per il quotidiano generalista, è amareggiato e lo avrebbe ammesso anche alle persone a lui più care. Rafa è sul mercato e, in estate, in presenza di offerte a partire dai 40-50 milioni di euro, sarà ceduto.