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Calciomercato Milan, Allegri vuole Fagioli per il suo nuovo centrocampo: c’è una concorrente

Nicolò Fagioli centrocampista Fiorentina obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Secondo la redazione di 'TuttoMercatoWeb', Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, vuole Nicolò Fagioli - centrocampista italiano classe 2001 oggi alla Fiorentina, ma che ha allenato alla Juventus - nella sessione estiva di calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', nel caso in cui Massimiliano Allegri restasse sulla panchina del Milan nella prossima stagione, vorrebbe Nicolò Fagioli della Fiorentina per rinforzare il suo centrocampo nella sessione estiva di calciomercato.

Fagioli, per 'TMW', sarebbe il primo nome di Allegri (più di Leon Goretzka?): l'allenatore livornese ha già avuto il ragazzo nativo di Piacenza alle sue dipendenze nella Juventus per due stagioni, dal 2022 al 2024, annate in cui il classe 2001 ha totalizzato 45 presenze, con 3 gol e 7 assist al suo attivo.

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Qualora il Milan decidesse di accontentare il desiderio del suo tecnico, però, dovrebbe fronteggiare una concorrenza folta e piuttosto agguerrita. Oltre, infatti, all'interesse di alcune squadre nella Premier League inglese, per Fagioli c'è la concreta insidia dell'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone.

Giocatore duttile (può giocare tanto da regista quanto da mezzala), Fagioli in questa stagione è sicuramente uno dei migliori elementi della Fiorentina. Fin qui, ha realizzato 3 gol e fornito 3 assist in 41 partite tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Trasferitosi dalla Juve ai viola per 15 milioni di euro (bonus inclusi) e il 10% sulla rivendita, quanto potrebbe costare oggi al Diavolo?

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