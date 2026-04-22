Calciomercato Milan, Fagioli per Allegri? Occhio alla concorrenza dall'estero—
Qualora il Milan decidesse di accontentare il desiderio del suo tecnico, però, dovrebbe fronteggiare una concorrenza folta e piuttosto agguerrita. Oltre, infatti, all'interesse di alcune squadre nella Premier League inglese, per Fagioli c'è la concreta insidia dell'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone.
Giocatore duttile (può giocare tanto da regista quanto da mezzala), Fagioli in questa stagione è sicuramente uno dei migliori elementi della Fiorentina. Fin qui, ha realizzato 3 gol e fornito 3 assist in 41 partite tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Trasferitosi dalla Juve ai viola per 15 milioni di euro (bonus inclusi) e il 10% sulla rivendita, quanto potrebbe costare oggi al Diavolo?
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