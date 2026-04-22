Fagioli, per 'TMW', sarebbe il primo nome di Allegri (più di Leon Goretzka?): l'allenatore livornese ha già avuto il ragazzo nativo di Piacenza alle sue dipendenze nella Juventus per due stagioni, dal 2022 al 2024, annate in cui il classe 2001 ha totalizzato 45 presenze, con 3 gol e 7 assist al suo attivo.