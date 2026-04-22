Rivoluzione totale in attacco: il Milan cambia pelle per la Champions League. Tra addii eccellenti e riscatti mancati, la dirigenza di Via Aldo Rossi prepara lo spazio per un nuovo numero 9: un tesoretto da oltre 60 milioni di euro dalle cessioni per dare l'assalto al colpo di calciomercato dei sogni. In realtà, dovrebbero essere due gli innesti del Diavolo nel reparto offensivo, visto che, contestualmente, il Milan ha anche previsto la cessione di qualche giocatore, soprattutto in attacco. Di fatto, il numero degli attaccanti rispetto al parco attuale non aumenterà: ciò che si innalzerà, però, sarà la forza e il tasso tecnico della squadra.