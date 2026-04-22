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“È strafinito” vs “Un enorme sì”: Milan, l’arrivo di Goretzka accende la polemica social

Goretzka al Milan? I tifosi divisi sui social: 'Fa i buchi. Grande si. Strafinito. Non mi svenerei'
Voci sempre più positive per il possibile arrivo di Leon Goretzka al Milan a partire da questa estate. Tifosi sui social divisi. Ecco alcuni commenti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan avanza con i possibili primi colpi del calciomercato estivo: segnali positivi per il possibile ingaggio di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che in estate lascerà il Bayern Monaco al termine del suo contratto (qui tutti i dettagli). Abbiamo già analizzato con molta perizia il perché peserebbe si sul bilancio rossonero, ma non per forza in modo negativo (leggi qui la nostra analisi). Ovviamente le notizie positive sul possibile arrivo del tedesco in rossonero ha acceso il dibattito social, tra i tifosi milanisti che si dividono. C'è chi già pregusta il nuovo centrocampo per Massimiliano Allegri, e c'è chi invece critica il possibile colpo di calciomercato.

Milan, tifosi divisi su Goretzka 

Partiamo proprio da chi è ottimista

"Goretzka in questa Serie A fa i buchi". Altro commento positivo, con più pensiero tattico.

"Goretzka per me è un enorme SÌ nel caso. Ma non aspettatevi un giocatore alla Rabiot, non avrà mai quell’impatto. Ma se vuoi vincere, serve gente così tra le tante. Ma tutto passerà dalla difesa e dalla punta". Poi si passa ai commenti negativi.

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"Sono contento, ma dovete saperlo prima di tutti: è strafinito. Ovviamente va a sostituire Fofana per il progetto spilorci". E ancora.

"A me Goretzka non dice nulla, non mi svenerei mai per uno del genere. Non ti cambia la squadra. È pure sul tramonto della carriera". E ci sono tanti altri commenti su X simili: i tifosi si dividono praticamente a metà. Molti sono felicissimi per un centrocampo che in prospettiva potrebbe avere Goretzka, Modrić e Rabiot. Altri invece hanno dubbi proprio per l'età media di questo centrocampo (classe '95, classe '85 e classe '95). Ognuno ha le sue idee, ma se vogliamo vedere il centrocampo dell'Inter che sta per vincere lo Scudetto, l'età media non differisce poi molto. Çalhanoğlu è un classe '94, così come Zieliński, mentre Barella è quello più giovane (1997). L'importante è avere il giusto mix tra giovani e giocatori esperti.

 

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