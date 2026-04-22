"A me Goretzka non dice nulla, non mi svenerei mai per uno del genere. Non ti cambia la squadra. È pure sul tramonto della carriera". E ci sono tanti altri commenti su X simili: i tifosi si dividono praticamente a metà. Molti sono felicissimi per un centrocampo che in prospettiva potrebbe avere Goretzka, Modrić e Rabiot. Altri invece hanno dubbi proprio per l'età media di questo centrocampo (classe '95, classe '85 e classe '95). Ognuno ha le sue idee, ma se vogliamo vedere il centrocampo dell'Inter che sta per vincere lo Scudetto, l'età media non differisce poi molto. Çalhanoğlu è un classe '94, così come Zieliński, mentre Barella è quello più giovane (1997). L'importante è avere il giusto mix tra giovani e giocatori esperti.