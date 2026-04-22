PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: filtra ottimismo

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Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: filtra ottimismo

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Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione legata al Milan e al centrocampista tedesco Leon Goretzka: futuro in Serie A?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione legata al Milan e al centrocampista tedesco Leon Goretzka. Come sappiamo, il giocatore va in scadenza di contratto a giugno e, di conseguenza, porrà fine alla propria avventura con il Bayern Monaco, durata ben 8 lunghe stagioni (dal 2018).

Come sappiamo, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, considera Goretzka una vera e propria priorità per il centrocampo rossonero in vista della prossima stagione 26-27, visto anche il possibilissimi ritorno  in Champions League.

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Quest'oggi, però, arrivano notizie ancora più positive. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in questo momento il Milan avrebbe rafforzato ulteriormente i contatti con l'entourage del giocatore e si troverebbe più avanti rispetto alla concorrenza.

Il tutto, ovviamente, risulta essere anche un segnale positivo per il futuro di Max Allegri, messo in dubbio nelle ultime settimane. Va ricordato anche che, già dai tempi della Juventus, Goretzka era diventato un vero e proprio pallino del tecnico livornese, che aveva già provato a portarlo in Italia.

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