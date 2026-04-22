Quest'oggi, però, arrivano notizie ancora più positive. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio , in questo momento il Milan avrebbe rafforzato ulteriormente i contatti con l'entourage del giocatore e si troverebbe più avanti rispetto alla concorrenza.

Il tutto, ovviamente, risulta essere anche un segnale positivo per il futuro di Max Allegri, messo in dubbio nelle ultime settimane. Va ricordato anche che, già dai tempi della Juventus, Goretzka era diventato un vero e proprio pallino del tecnico livornese, che aveva già provato a portarlo in Italia.