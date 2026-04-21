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Calciomercato Milan, nuovi contatti per Goretzka: procede la trattativa per portarlo alla corte di Allegri

Leon Goretzka, obiettivo di calciomercato del Milan
Calciomercato, il Milan insiste per Leon Goretzka: il centrocampista del Bayern Monaco piace ad Allegri ma chiede un ingaggio elevato
Redazione PM

Leon Goretzka ha appena festeggiato la Bundesliga con il Bayern Monaco, ma il suo futuro sarà lontano dalla Baviera. Il centrocampista tedesco classe 1995 è in scadenza a giugno e, come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, cambierà squadra nella prossima stagione.

Calciomercato Milan: Allegri vuole Goretzka, ma l’operazione è complessa

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Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe intensificato i contatti nelle ultime settimane. Il profilo di Goretzka piace molto a Massimiliano Allegri, che lo considera la priorità per rinforzare il centrocampo in vista del 2026/2027, stagione in cui i rossoneri puntano a tornare stabilmente in Champions League e a gestire la doppia competizione.

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A 31 anni, il tedesco è ritenuto l’innesto ideale accanto a Modric e Rabiot: un centrocampista completo, capace di interpretare il ruolo di mezzala con inserimenti, qualità, forza fisica e visione di gioco. Un elemento in grado di alzare ulteriormente il livello tecnico e l’esperienza del reparto.

Convincerlo, però, non sarà semplice. Goretzka vuole restare ai massimi livelli e chiede un ingaggio importante, in linea con il suo status internazionale. Il Milan, finora, non ha affondato su altri profili, pur monitorando il mercato dei centrocampisti in un’estate che potrebbe vedere movimenti anche attorno a Mateo Kovacic, grande amico di Luka Modric.

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