Calciomercato Milan: Allegri vuole Goretzka, ma l’operazione è complessa

A 31 anni, il tedesco è ritenuto l’innesto ideale accanto a Modric e Rabiot: un centrocampista completo, capace di interpretare il ruolo di mezzala con inserimenti, qualità, forza fisica e visione di gioco. Un elemento in grado di alzare ulteriormente il livello tecnico e l’esperienza del reparto.
Convincerlo, però, non sarà semplice. Goretzka vuole restare ai massimi livelli e chiede un ingaggio importante, in linea con il suo status internazionale. Il Milan, finora, non ha affondato su altri profili, pur monitorando il mercato dei centrocampisti in un’estate che potrebbe vedere movimenti anche attorno a Mateo Kovacic, grande amico di Luka Modric.
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