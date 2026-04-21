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Calciomercato Milan, sirene arabe per Rabiot: maxi proposta in arrivo dalla Saudi Pro League

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan
Il futuro di Adrien Rabiot sarà ancora al Milan? Offerta record dall’Arabia Saudita: la posizione del centrocampista francese
Redazione PM

A volte una sconfitta può cambiare il corso di una stagione. Quella del Milan contro la Cremonese alla prima giornata ha spinto Massimiliano Allegri a chiedere con forza un rinforzo mirato a centrocampo: Adrien Rabiot. I fatti gli hanno dato ragione. Il francese classe 1995 ha già collezionato 6 gol e 4 assist nella sua prima stagione in rossonero. L’ultima rete, segnata a Verona, quinta in trasferta e sesta complessiva, ha di fatto blindato la qualificazione alla prossima Champions League.

Arrivato per ultimo tra i nuovi innesti estivi, Rabiot si è rapidamente imposto come il più determinante. Ha portato leadership, intensità e una conoscenza profonda delle idee di Allegri, con cui aveva già avuto a che fare ai tempi della Juventus.

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Stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com', nei giorni scorsi un intermediario ha recapitato all’entourage del centrocampista una proposta faraonica dalla Saudi Pro League: un ingaggio triplo rispetto ai 9,2 milioni lordi attualmente percepiti al Milan. Una cifra importante, capace di far riflettere chiunque.

La proposta è stata registrata, ma senza sviluppi concreti. Rabiot, al momento, non apre a un trasferimento e non considera prioritaria l’ipotesi araba. La sua attenzione è rivolta esclusivamente al finale di stagione in rossonero e al prossimo Mondiale con la Francia. Il contratto con il Milan è lungo, con scadenza fissata al 2028, ma non è escluso che la dirigenza possa valutare un ulteriore prolungamento per blindare uno dei simboli del nuovo corso. Le sirene arabe suonano, ma la volontà del giocatore è chiara: restare protagonista in con il Diavolo, tornare in Champions e puntare ai trofei.

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