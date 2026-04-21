La proposta è stata registrata, ma senza sviluppi concreti. Rabiot, al momento, non apre a un trasferimento e non considera prioritaria l’ipotesi araba. La sua attenzione è rivolta esclusivamente al finale di stagione in rossonero e al prossimo Mondiale con la Francia. Il contratto con il Milan è lungo, con scadenza fissata al 2028, ma non è escluso che la dirigenza possa valutare un ulteriore prolungamento per blindare uno dei simboli del nuovo corso. Le sirene arabe suonano, ma la volontà del giocatore è chiara: restare protagonista in con il Diavolo, tornare in Champions e puntare ai trofei.