Calciomercato Milan, offerta dall’Arabia Saudita per Rabiot: la posizione del giocatore è chiara—
Stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com', nei giorni scorsi un intermediario ha recapitato all’entourage del centrocampista una proposta faraonica dalla Saudi Pro League: un ingaggio triplo rispetto ai 9,2 milioni lordi attualmente percepiti al Milan. Una cifra importante, capace di far riflettere chiunque.
La proposta è stata registrata, ma senza sviluppi concreti. Rabiot, al momento, non apre a un trasferimento e non considera prioritaria l’ipotesi araba. La sua attenzione è rivolta esclusivamente al finale di stagione in rossonero e al prossimo Mondiale con la Francia. Il contratto con il Milan è lungo, con scadenza fissata al 2028, ma non è escluso che la dirigenza possa valutare un ulteriore prolungamento per blindare uno dei simboli del nuovo corso. Le sirene arabe suonano, ma la volontà del giocatore è chiara: restare protagonista in con il Diavolo, tornare in Champions e puntare ai trofei.
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