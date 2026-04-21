L'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio fa il punto della situazione sull'interesse del Milan per Tiago Gabriel, difensore del Lecce nel mirino dei rossoneri per la prossima stagione
Con l'obiettivo Champions League quasi raggiunto (mancano 7 punti in 5 gare), il Milan inizia a programmare la prossima stagione partendo dal calciomercato estivo. Oltre alla punta, il Diavolo cerca dei rinforzi anche per la difesa. Oltre al nome di Mario Gila, nelle ultime ore sta prendendo campo l'ipotesi Tiago Gabriel, difensore classe 2004 che si sta prendendo la scena al centro della retroguardia del Lecce.
Calciomercato Milan, interesse concreto per Tiago Gabriel
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A confermare l'interesse del club rossonero nei confronti del difensore portoghese ci ha pensato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante l'ultima puntata del podcast 'Caffè Di Marzio': "Ci sono già top club importanti, non solo in Italia, disposti a trattare con il Lecce per prendere il difensore portoghese. In Italia una delle squadre più interessate è il Milan, anche se non c'è stata ancora una vera e propria trattativa avviata".