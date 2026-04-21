Il bomber Sørloth alla corte di Max. E a metà prezzo — Per la 'rosea', il Milan avrebbe messo nel mirino, come nuovo centravanti per la prossima finestra di calciomercato, il bomber norvegese Alexander Sørloth dell'Atlético Madrid. Classe 1995, esperto, bravo a fare reparto da solo (195 centimetri di imponente stazza) ed a dialogare con i compagni, può giocare sia da prima punta a centro area, sia come attaccante esterno (così come fa nella Nazionale della Norvegia, nel 4-3-3, alla destra di Erling Braut Haaland con Antonio Nusa sul versante opposto). Per i 'Colchoneros' è cedibile per 40 milioni di euro. Qualora, però, dovesse concludere la stagione senza ulteriori sussulti (fin qui 17 reti in 48 partite) e disputare un Mondiale tutto sommato normale, potrebbe persino partire per 20-25 milioni di euro più bonus. Staremo a vedere. Anche perché non si tratta dell'unico '9' sulla lista dei dirigenti del Milan.

Le cinque alternative a Sørloth: due 'svincolati di lusso e una scommessa — Sørloth piace, ma ci sono ben cinque alternative al norvegese. Per esempio, se al Milan avessero dovuto scegliere un obiettivo - reale - per il calciomercato estivo, avrebbero puntato sicuramente su Serhou Guirassy del Borussia Dortmund. Il quale, però, ha una clausola risolutoria altissima (80 milioni di euro) e tante squadre che lo cercano. Riemerge pertanto anche il nome di Nicolas Jackson, che tornerà al Chelsea dopo un anno in prestito al Bayern Monaco. Non sono ovviamente mai né passati di moda né sfumati giocatori del calibro di Robert Lewandowski e Dušan Vlahović. Entrambi, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbero pretese economiche troppo elevate per le casse rossonere. Un investimento in prospettiva, infine, ma non il titolare del Milan 2026-2027, potrebbe essere Nicolò Tresoldi, bomber italo-tedesco del Bruges.

Ritorni, rinnovi e idee per la difesa — Chiudiamo con alcune notizie in ordine sparso, ma non di minore importanza, sul calciomercato del Milan di oggi. Mentre, per 'Il Giornale', Strahinja Pavlović va verso il rinnovo del contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031, due importanti aggiornamenti li ha forniti Nicolò Schira. Uno riguarda Christian Comotto, sul quale ci sono tre società di Serie A in vista della prossima stagione, alla luce dell'annata molto positiva che il ragazzo classe 2008 ha disputato allo Spezia in Serie B. L'altro, invece, riguarda i movimenti del Diavolo per la difesa. Due settimane fa, infatti, il Milan ha incontrato gli agenti di Tiago Gabriel, classe 2004, difensore portoghese del Lecce, che potrebbe rinforzare la retroguardia di Allegri. Ecco quanto vuole il club salentino per privarsi del suo gioiello, richiesto anche da due società di Premier.