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Calciomercato Milan, le Top News di oggi: Sørloth in, Leão out? Idea Tiago Gabriel

Le Top news di rassegna stampa sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi martedì 21 aprile 2026
Le Top News sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, martedì 21 aprile 2026: movimenti importanti in attacco per la prossima stagione. Rafael Leão potrebbe andare via e lasciare il suo posto al norvegese Alexander...
Daniele Triolo Redattore 

Mattina molto importante, questa di martedì 21 aprile 2026, per il calciomercato del Milan: sono tanti, infatti, i 'rumors' usciti sui movimenti - in entrata e in uscita - del club di Via Aldo Rossi in vista della prossima finestra estiva dei trasferimenti. Dalla possibile cessione di Rafael Leão al presunto arrivo di Alexander Sørloth (che, però, non è l'unico centravanti sulla lista dei dirigenti) fino ad arrivare ad un'idea Tiago Gabriel per la retroguardia del Diavolo di Massimiliano Allegri. Vediamo, dunque, insieme le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

Rafa Leão - Milan, è finita veramente?

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Secondo il 'Corriere della Sera' e 'La Gazzetta dello Sport', dopo sette anni potrebbe concludersi davvero nel calciomercato estivo 2026 la lunga storia d'amore tra Leão e il Milan. I rossoneri potrebbero cederlo per offerte a partire dai 40-50 milioni di euro con la Premier League inglese e la Saudi Pro League araba quali destinazioni più probabili. Al momento queste proposte non esistono e, pertanto, al Milan sperano che il portoghese disputi un finale di stagione in crescendo e un ottimo Mondiale per poterlo poi piazzare al prezzo voluto. Perché il Diavolo ha deciso di privarsi di Leão? Nel ruolo di punta (prima o seconda) nel 3-5-2 di Allegri ha faticato: si cercherà un giocatore maggiormente propenso a ricoprire quella posizione.

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Il bomber Sørloth alla corte di Max. E a metà prezzo

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Per la 'rosea', il Milan avrebbe messo nel mirino, come nuovo centravanti per la prossima finestra di calciomercato, il bomber norvegese Alexander Sørloth dell'Atlético Madrid. Classe 1995, esperto, bravo a fare reparto da solo (195 centimetri di imponente stazza) ed a dialogare con i compagni, può giocare sia da prima punta a centro area, sia come attaccante esterno (così come fa nella Nazionale della Norvegia, nel 4-3-3, alla destra di Erling Braut Haaland con Antonio Nusa sul versante opposto). Per i 'Colchoneros' è cedibile per 40 milioni di euro. Qualora, però, dovesse concludere la stagione senza ulteriori sussulti (fin qui 17 reti in 48 partite) e disputare un Mondiale tutto sommato normale, potrebbe persino partire per 20-25 milioni di euro più bonus. Staremo a vedere. Anche perché non si tratta dell'unico '9' sulla lista dei dirigenti del Milan.

Le cinque alternative a Sørloth: due 'svincolati di lusso e una scommessa

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Sørloth piace, ma ci sono ben cinque alternative al norvegese. Per esempio, se al Milan avessero dovuto scegliere un obiettivo - reale - per il calciomercato estivo, avrebbero puntato sicuramente su Serhou Guirassy del Borussia Dortmund. Il quale, però, ha una clausola risolutoria altissima (80 milioni di euro) e tante squadre che lo cercano. Riemerge pertanto anche il nome di Nicolas Jackson, che tornerà al Chelsea dopo un anno in prestito al Bayern Monaco. Non sono ovviamente mai né passati di moda né sfumati giocatori del calibro di Robert Lewandowski e Dušan Vlahović. Entrambi, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbero pretese economiche troppo elevate per le casse rossonere. Un investimento in prospettiva, infine, ma non il titolare del Milan 2026-2027, potrebbe essere Nicolò Tresoldi, bomber italo-tedesco del Bruges.

Ritorni, rinnovi e idee per la difesa

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Chiudiamo con alcune notizie in ordine sparso, ma non di minore importanza, sul calciomercato del Milan di oggi. Mentre, per 'Il Giornale', Strahinja Pavlović va verso il rinnovo del contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031, due importanti aggiornamenti li ha forniti Nicolò Schira. Uno riguarda Christian Comotto, sul quale ci sono tre società di Serie A in vista della prossima stagione, alla luce dell'annata molto positiva che il ragazzo classe 2008 ha disputato allo Spezia in Serie B. L'altro, invece, riguarda i movimenti del Diavolo per la difesa. Due settimane fa, infatti, il Milan ha incontrato gli agenti di Tiago Gabriel, classe 2004, difensore portoghese del Lecce, che potrebbe rinforzare la retroguardia di Allegri. Ecco quanto vuole il club salentino per privarsi del suo gioiello, richiesto anche da due società di Premier.

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