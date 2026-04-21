Milan, la cessione di Leao è più che un'idea—
Per questi motivi il Diavolo pensa ad una cessione di Leao, visto anche il contratto in scadenza il prossimo 2028. La 'Rosea' che le cifre non potranno mai essere alte come quelle che chiedeva il Milan qualche mese fa, con una base di partenza pari a 100 milioni. A fine giugno, il residuo a bilancio sarà di circa 11 milioni, quindi ogni centesimo sopra questa cifra è plusvalenza pura che potrebbe tornare utile per comprare il nuovo numero 9.
Tra le squadre interessate c'è il Barcellona, squadra alla quale Leao aprirebbe davvero per la prima volta da quando è al Milan. Ma prima c'è una Champions da conquistare in rossonero, poi si penserà al futuro, con la vetrina del Mondiale che potrebbe far lievitare il suo prezzo. Attenzione: nulla è deciso e la sua permanenza non va scartata. In quest'ultimo caso, ricorda la 'Gazzetta', Leao potrebbe essere ancora utilizzato nel 3-5-2 come punta.
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