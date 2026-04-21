Rafael Leao divide da sempre le opinioni dei tifosi rossoneri e la stagione in corso non è da meno. Nella grande crisi dell'attacco del Milan, il portoghese è il meno peggio: suo l'ultimo gol di un attaccante del Diavolo (l'1 marzo a Cremona) e contro il Verona decisivo per il gol di Rabiot che ha portato i tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri. Al pari di Pulisic, è il bomber del Milan con 9 gol segnati ma il suo futuro è tutt'altro che scontato.