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Milan e Leao mai così lontani come adesso: il Diavolo è pronto a salutare il portoghese

Il punto de 'La Gazzetta dello Sport' sul futuro di Rafael Leao al Milan
Il Milan pensa seriamente alla cessione di Leao e il portoghese apre all'addio: ecco le cifre e i motivi dietro questa scelta
Redazione

Rafael Leao divide da sempre le opinioni dei tifosi rossoneri e la stagione in corso non è da meno. Nella grande crisi dell'attacco del Milan, il portoghese è il meno peggio: suo l'ultimo gol di un attaccante del Diavolo (l'1 marzo a Cremona) e contro il Verona decisivo per il gol di Rabiot che ha portato i tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri. Al pari di Pulisic, è il bomber del Milan con 9 gol segnati ma il suo futuro è tutt'altro che scontato.

Ne parla l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', ricordando che "mai come adesso il Dia­volo e Rafa sono così distanti l'uno dall'altro". Sono infatti tanti i dubbi sul fantasista portoghese in vista della prossima stagione, soprattutto sul suo apporto in campo nel ruolo di punta che gli chiede Allegri. Tutta la stagione ha faticato e il suo lavoro in fase difensiva appare troppo deficitario per spostarlo sull'esterno.

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Per questi motivi il Diavolo pensa ad una cessione di Leao, visto anche il contratto in scadenza il prossimo 2028. La 'Rosea' che le cifre non potranno mai essere alte come quelle che chiedeva il Milan qualche mese fa, con una base di partenza pari a 100 milioni. A fine giugno, il residuo a bilancio sarà di circa 11 milioni, quindi ogni centesimo sopra questa cifra è plusvalenza pura che potrebbe tornare utile per comprare il nuovo numero 9.

Tra le squadre interessate c'è il Barcellona, squadra alla quale Leao aprirebbe davvero per la prima volta da quando è al Milan. Ma prima c'è una Champions da conquistare in rossonero, poi si penserà al futuro, con la vetrina del Mondiale che potrebbe far lievitare il suo prezzo. Attenzione: nulla è deciso e la sua permanenza non va scartata. In quest'ultimo caso, ricorda la 'Gazzetta', Leao potrebbe essere ancora utilizzato nel 3-5-2 come punta.

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