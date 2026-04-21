Con l'arrivo di Allegri e la scelta di giocare con il 3-5-2, Pavlovic ha disputato, fin qui, un'annata fantastica. 33 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con addirittura 4 gol e un assist all'attivo in 2.769' sul terreno di gioco. Allegri, appena arrivato a Milanello, aveva parlato di Pavlovic come uno dei punti di forza della sua retroguardia e poi in stagione ha mantenuto attese e promesse. Strahinja ha fatto ancora meglio, perfezionandosi e diventando un muro quasi invalicabile.
Milan, Pavlovic verso il rinnovo fino al 2031: intoccabile per Allegri—
Il contratto di Pavlovic con il Milan scadrà il 30 giugno 2028, ma, a quanto pare, sono già stati avviati i contatti per un prolungamento - con ovvio ritocco verso l'alto dello stipendio - fino al 30 giugno 2031. Un rinnovo 'monstre', così è stato definito, che sarà ampiamente meritato. Per il Milan, che nella prossima stagione con tutta probabilità giocherà di nuovo in Champions League, Pavlovic sarà uno degli uomini sui quali Allegri vorrà costruire la propria squadra.
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