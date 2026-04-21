Con l'arrivo di Allegri e la scelta di giocare con il 3-5-2, Pavlovic ha disputato, fin qui, un'annata fantastica. 33 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con addirittura 4 gol e un assist all'attivo in 2.769' sul terreno di gioco. Allegri, appena arrivato a Milanello, aveva parlato di Pavlovic come uno dei punti di forza della sua retroguardia e poi in stagione ha mantenuto attese e promesse. Strahinja ha fatto ancora meglio, perfezionandosi e diventando un muro quasi invalicabile.