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Milan, rinnovo ‘monstre’ in arrivo: blindato fino al 2031 l’intoccabile di Allegri

Strahinja Pavlovic difensore AC Milan potrebbe firmare presto il rinnovo di contratto con i rossoneri
Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001 del Milan, potrebbe presto firmare il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi: ora, sotto la conduzione tecnica di Massimiliano Allegri, è un pilastro della retroguardia rossonera
Daniele Triolo Redattore 

Da possibile esubero a titolare indiscutibile del Milan: quanto è cambiata la vita di Strahinja Pavlovic con l'avvento di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Tanto che il difensore centrale serbo, classe 2001, prelevato nell'estate 2024 dal RB Salisburgo per 20,5 milioni di euro bonus inclusi, potrebbe presto firmare il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Lo ha riferito 'Il Giornale' oggi in edicola.

Pavlovic ha vissuto una prima stagione tra alti e bassi. Si intuiva il suo potenziale, ma in una retroguardia a quattro ha convinto davvero poco. Già con il 3-4-3 di Sérgio Conceição, nell'ultima parte della scorsa stagione, il numero 31 rossonero aveva iniziato ad ingranare. D'altronde, da 'braccetto sinistro', aveva sempre offerto ottime prestazioni con la maglia della Nazionale della Serbia. Sicuramente è il sistema di gioco in cui riesce ad esprimere al meglio le sue caratteristiche.

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Con l'arrivo di Allegri e la scelta di giocare con il 3-5-2, Pavlovic ha disputato, fin qui, un'annata fantastica. 33 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con addirittura 4 gol e un assist all'attivo in 2.769' sul terreno di gioco. Allegri, appena arrivato a Milanello, aveva parlato di Pavlovic come uno dei punti di forza della sua retroguardia e poi in stagione ha mantenuto attese e promesse. Strahinja ha fatto ancora meglio, perfezionandosi e diventando un muro quasi invalicabile.

Milan, Pavlovic verso il rinnovo fino al 2031: intoccabile per Allegri

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Il contratto di Pavlovic con il Milan scadrà il 30 giugno 2028, ma, a quanto pare, sono già stati avviati i contatti per un prolungamento - con ovvio ritocco verso l'alto dello stipendio - fino al 30 giugno 2031. Un rinnovo 'monstre', così è stato definito, che sarà ampiamente meritato. Per il Milan, che nella prossima stagione con tutta probabilità giocherà di nuovo in Champions League, Pavlovic sarà uno degli uomini sui quali Allegri vorrà costruire la propria squadra.

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