Milan in prestito: Morata e Comotto titolari. Torna Camarda. Zeroli ...

Milan in prestito, restano tanti i giocatori che in estate il Milan ha deciso di prestare in Italia e in Europa. Ricordiamo che Cissé, in prestito al Catanzaro, ha finito la stagione per un grave infortunio. Ecco gli aggiornamenti dopo il week end della 33^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). In difesa resta il solo Terracciano, che il Milan ha prestato alla Cremonese con la formula dell'obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro in caso di salvezza. Il difensore ha totalizzato 31 presenze con 2 gol in Serie A, giocando quasi sempre da titolare. Con Giampaolo transizione a terzino destro. 90 minuti in campo anche nello 0-0 contro il Torino.