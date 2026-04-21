L'ultimo gol di un attaccante rossonero è quello di Rafael Leao a Cremona lo scorso 1 marzo: 50 giorni di distanza sono comunque troppi e spiegano la grande differenza che c'è con l'Inter. I nerazzurri sono infatti a +12 sui rossoneri, con una differenza di reti segnate pari a 30 gol in più. Sta tutta qua la distanza con i 'cugini': nel momento in cui più servivano i gol per continuare a sognare lo Scudetto, l'attacco del Milan si è incartato e non si è ancora ripreso.
Dopo l'ultimo weekend la qualificazione in Champions League è però più vicina, ma non possono sempre bastare i gol dei centrocampisti e dei difensori. Per questo, l'estate prossima sarà fondamentale per il futuro del club rossonero. Il Diavolo non può permettersi digiuni così lunghi nella stagione 26/27 e pensa a una rivoluzione del reparto intero, con nessuno sicuro di rimanere.
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