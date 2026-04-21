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Il Milan non segna più: numeri offensivi spaventosi e attacco da rifondare in estate

Focus de 'Il Corriere dello Sport' sulla crisi dell'attacco del Milan
L'attacco del Milan non segna più e per l'anno prossimo nessuno è sicuro di rimanere: prevista una rivoluzione dell'intero reparto. Ne parla 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola
Redazione

L'attacco del Milan è in crisi di gol e prestazioni: i numeri spaventano e portano a delle riflessioni da fare in vista del prossimo anno. Ne parla 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, partendo dall'attaccante più in difficoltà del pacchetto offensivo rossonero. Parliamo di Christian Pulisic, a quota zero gol da ormai quattro mesi. Infatti, l'ultima rete segnata dallo statunitense risale al 28 dicembre contro il Verona. 15 partite dopo, la sua involuzione è pazzesca e ha pesantemente influito sulla produzione di gol del Diavolo. Il quotidiano ricorda che l'americano si sta avvicinando al suo record di partite senza gol: furono infatti 16 consecutive nell'ultimo anno al Chelsea.

L'attacco non va: in estate prevista una rivoluzione

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Ma Pulisic non è l'unico in difficoltà. Santiago Giménez non segna da quasi un anno in campionato, ma bisogna precisare che ha saltato tante gare a causa dell'infortunio alla caviglia con conseguente operazione. L'ultimo gol di Nkunku è quello del 3 febbraio contro il Bologna, mentre per Füllkrug bisogna tornare al gol vittoria di 'San Siro' contro il Lecce oltre tre mesi fa, peraltro l'unico in questi mesi rossoneri.

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L'ultimo gol di un attaccante rossonero è quello di Rafael Leao a Cremona lo scorso 1 marzo: 50 giorni di distanza sono comunque troppi e spiegano la grande differenza che c'è con l'Inter. I nerazzurri sono infatti a +12 sui rossoneri, con una differenza di reti segnate pari a 30 gol in più. Sta tutta qua la distanza con i 'cugini': nel momento in cui più servivano i gol per continuare a sognare lo Scudetto, l'attacco del Milan si è incartato e non si è ancora ripreso.

Dopo l'ultimo weekend la qualificazione in Champions League è però più vicina, ma non possono sempre bastare i gol dei centrocampisti e dei difensori. Per questo, l'estate prossima sarà fondamentale per il futuro del club rossonero. Il Diavolo non può permettersi digiuni così lunghi nella stagione 26/27 e pensa a una rivoluzione del reparto intero, con nessuno sicuro di rimanere.

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