L'attacco del Milan è in crisi di gol e prestazioni: i numeri spaventano e portano a delle riflessioni da fare in vista del prossimo anno. Ne parla 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, partendo dall'attaccante più in difficoltà del pacchetto offensivo rossonero. Parliamo di Christian Pulisic, a quota zero gol da ormai quattro mesi. Infatti, l'ultima rete segnata dallo statunitense risale al 28 dicembre contro il Verona. 15 partite dopo, la sua involuzione è pazzesca e ha pesantemente influito sulla produzione di gol del Diavolo. Il quotidiano ricorda che l'americano si sta avvicinando al suo record di partite senza gol: furono infatti 16 consecutive nell'ultimo anno al Chelsea.