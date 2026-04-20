Calciomercato Milan, Füllkrug verso l'addio. Dove giocherà? — Troppo poco per meritare la conferma. I 'rumors' circolati negli ultimi tempi in Italia sono stati confermati anche da Florian Plettenberg, giornalista sportivo tedesco, volto noto di 'Sky Sport Deutschland', che, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X', ha anche spiegato quale potrebbe essere la futura destinazione per Füllkrug, il quale farà ritorno per fine prestito al West Ham per poi ripartire subito.

"Il Wolfsburg sta di nuovo discutendo di un potenziale trasferimento estivo per Niclas Füllkrug - ha scritto Plettenberg sui social -. Il West Ham è convinto che il Milan non attiverà l'opzione d'acquisto da 5 milioni di euro, il che significa che tornerebbe a Londra. Il suo contratto con gli 'Hammers' sarebbe ancora valido anche in caso di retrocessione, sebbene il suo stipendio sarebbe ridotto del 50 %".

La situazione, insomma, è chiara. Il West Ham, attualmente è al 17esimo posto in Premier League, a +1 sul Tottenham (che oggi sarebbe l'ultima squadra a retrocedere in Championship) e nel caso in cui scendesse di categoria potrebbe tenere il suo centravanti -sotto contratto fino al 30 giugno 2028 - a stipendio dimezzato. Oppure, cederlo al Wolfsburg. Il quale, però, sta lottando per la salvezza in Bundesliga: è penultimo, a -2 dal St. Pauli, che oggi disputerebbe gli spareggi con la terza classificata della 2. Bundesliga. Füllkrug rischia quindi di militare l'anno prossimo nella seconda serie inglese o tedesca.