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Dal Milan alla Serie B? Il destino incredibile di Füllkrug e la clamorosa clausola sullo stipendio

Niclas Füllkrug attaccante AC Milan può lasciare i rossoneri per fine prestito nel calciomercato estivo 2026
Niclas Füllkrug lascerà il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'attaccante tedesco, classe 1993, farà ritorno al West Ham a fine stagione per fine prestito. Ripartirà, però, subito da Londra. Ecco dove può andare
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultimo calciomercato invernale, per ovviare al lungo stop di Santiago Giménez, il Milan ha prelevato - in prestito gratuito - dal West Ham l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Il club di Via Aldo Rossi ha assicurato agli 'Hammers' il pagamento dello stipendio rimanente del giocatore fino al prossimo 30 giugno, pari a 1,3 milioni di euro e si era riservato anche un'opzione di acquisto a titolo definitivo del suo cartellino.

Qualora il Milan avesse voluto esercitare il diritto di riscatto per Füllkrug, avrebbe potuto farlo versando appena 5 milioni di euro alla società londinese. Un'eventualità che, però, non si verificherà. L'ex centravanti di Borussia Dortmund e Werder Brema, in Serie A, ha disputato finora appena 537' in 16 presenze, realizzando un solo gol (tre mesi fa a 'San Siro' contro il Lecce) ed è partito titolare in campionato soltanto in tre occasioni.

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Troppo poco per meritare la conferma. I 'rumors' circolati negli ultimi tempi in Italia sono stati confermati anche da Florian Plettenberg, giornalista sportivo tedesco, volto noto di 'Sky Sport Deutschland', che, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X', ha anche spiegato quale potrebbe essere la futura destinazione per Füllkrug, il quale farà ritorno per fine prestito al West Ham per poi ripartire subito.

"Il Wolfsburg sta di nuovo discutendo di un potenziale trasferimento estivo per Niclas Füllkrug - ha scritto Plettenberg sui social -. Il West Ham è convinto che il Milan non attiverà l'opzione d'acquisto da 5 milioni di euro, il che significa che tornerebbe a Londra. Il suo contratto con gli 'Hammers' sarebbe ancora valido anche in caso di retrocessione, sebbene il suo stipendio sarebbe ridotto del 50 %". 

La situazione, insomma, è chiara. Il West Ham, attualmente è al 17esimo posto in Premier League, a +1 sul Tottenham (che oggi sarebbe l'ultima squadra a retrocedere in Championship) e nel caso in cui scendesse di categoria potrebbe tenere il suo centravanti -sotto contratto fino al 30 giugno 2028 - a stipendio dimezzato. Oppure, cederlo al Wolfsburg. Il quale, però, sta lottando per la salvezza in Bundesliga: è penultimo, a -2 dal St. Pauli, che oggi disputerebbe gli spareggi con la terza classificata della 2. Bundesliga. Füllkrug rischia quindi di militare l'anno prossimo nella seconda serie inglese o tedesca.

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