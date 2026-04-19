Tra i tanti attaccanti che in estate potrebbero cambiare casa, risulta anche Moise Kean, centravanti della Fiorentina che difficilmente resterà in Toscana, ma che comunque sarà davvero difficile da piazzare. Secondo quanto riferito dal 'Corriere Fiorentino' il problema che lo ha colpito alla caviglia nel corso della stagione è riuscito a spaventare il Milan.