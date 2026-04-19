Tra i tanti attaccanti che in estate potrebbero cambiare casa, risulta anche Moise Kean, ma una condizione spaventa il Milan...
Tra i tanti attaccanti che in estate potrebbero cambiare casa, risulta anche Moise Kean, centravanti della Fiorentina che difficilmente resterà in Toscana, ma che comunque sarà davvero difficile da piazzare. Secondo quanto riferito dal 'Corriere Fiorentino' il problema che lo ha colpito alla caviglia nel corso della stagione è riuscito a spaventare il Milan.
Ad oggi, qualsiasi pretendente vorrà effettuare altri controlli approfonditi per capire meglio la condizione della caviglia e poi, in caso, acquistarlo. Altro problema da tenere in considerazione è la clausola: difficile che qualche italiana, o non, paghi ben 62 milioni di euro di clausola rescissoria (valida tra l'1 e il 15 luglio 2026).