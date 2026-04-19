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Calciomercato Milan, Kean e il futuro incerto: la caviglia spaventa il club

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Tra i tanti attaccanti che in estate potrebbero cambiare casa, risulta anche Moise Kean, ma una condizione spaventa il Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tra i tanti attaccanti che in estate potrebbero cambiare casa, risulta anche Moise Kean, centravanti della Fiorentina che difficilmente resterà in Toscana, ma che comunque sarà davvero difficile da piazzare. Secondo quanto riferito dal 'Corriere Fiorentino' il problema che lo ha colpito alla caviglia nel corso della stagione è riuscito a spaventare il Milan.

Ad oggi, qualsiasi pretendente vorrà effettuare altri controlli approfonditi per capire meglio la condizione della caviglia e poi, in caso, acquistarlo. Altro problema da tenere in considerazione è la clausola: difficile che qualche italiana, o non, paghi ben 62 milioni di euro di clausola rescissoria (valida tra l'1 e il 15 luglio 2026).

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Tutte le squadre interessate, perciò, proveranno prima ad effettuare alcuni sondaggi con il club, per poi valutare il da farsi. Anche per capire la richiesta della Fiorentina che, con il campionato sottotono di quest'anno potrebbe sacrificare proprio l'attaccante per far cassa e investire l'incasso per migliorare la qualità della rosa.

 

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