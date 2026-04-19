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Calciomercato Milan, Romano: “Ecco cosa aspetta Modric per il rinnovo. Regna l’ottimismo, ma …”

Le novità di Fabrizio Romano sul futuro al Milan di Luka Modric
L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano parla del futuro di Luka Modric al Milan, dando importanti novità sul possibile rinnovo
Redazione

Quest'oggi il Milan è tornato a vincere in campionato battendo 0-1 il Verona (qui le nostre pagelle) grazie al sesto gol della stagione di Adrien Rabiot. Tra i più positivi, come spesso accaduto, rientra Luka Modric. Certezza assoluta per questo finale di stagione, meno per il prossimo anno col suo futuro che rappresenta un argomento molto caldo in casa Milan. A parlare della situazione legata al croato anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Ecco, dunque, le parole del giornalista dall'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube.

"Intanto c’è un’opzione nel suo contratto e quindi non c’è bisogno di una trattativa per continuare insieme. Posso dirvi che il Milan i suoi passaggi li ha già fatti: a livello dirigenziale, li ha fatti con i compagni. Tutti al Milan stanno spingendo affinché Modric possa restare un’altra stagione e questo rimane il mood, nonostante nelle ultime settimane si è complicata la stagione del Milan. Questo non ha turbato le idee del club nel voler continuare con Modric anche per il prossimo anno".

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Fabrizio Romano continua spiegando nel dettaglio le condizioni di Modric per rimanere: "Non è un discorso economico o di volontà: è un discorso che va a toccare altri punti. Modric vuole assicurarsi innanzitutto che il Milan sia in Champions League per la prossima stagione. Il rapporto con Max Allegri è un rapporto forte, e anche questo è un fattore. Modric stima tantissimo Allegri, e viceversa. C’è poi da aggiungere la competitività della squadra. Luka Modric non è soltanto un campione, è anche una persona molto ambiziosa, e si aspetta un Milan all’altezza dal punto di vista della squadra che verrà messa a disposizione l’anno prossimo dovendo inserire una competizione europea. Questi sono i fattori. Il Milan il suo lo sta facendo e ha dato carta bianca a Modric dal punto di vista del rinnovo. Quando vuole il Milan è pronto a firmare e a procedere: il Milan aspetta solo un segnale da Modric, che può arrivare in qualsiasi momento. Regna l’ottimismo, ma questi sono i passaggi, legati soprattutto alla competitività della squadra, che Modric attende per poi procedere in vista dell’estate".

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