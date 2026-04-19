Fabrizio Romano continua spiegando nel dettaglio le condizioni di Modric per rimanere: "Non è un discorso economico o di volontà: è un discorso che va a toccare altri punti. Modric vuole assicurarsi innanzitutto che il Milan sia in Champions League per la prossima stagione. Il rapporto con Max Allegri è un rapporto forte, e anche questo è un fattore. Modric stima tantissimo Allegri, e viceversa. C’è poi da aggiungere la competitività della squadra. Luka Modric non è soltanto un campione, è anche una persona molto ambiziosa, e si aspetta un Milan all’altezza dal punto di vista della squadra che verrà messa a disposizione l’anno prossimo dovendo inserire una competizione europea. Questi sono i fattori. Il Milan il suo lo sta facendo e ha dato carta bianca a Modric dal punto di vista del rinnovo. Quando vuole il Milan è pronto a firmare e a procedere: il Milan aspetta solo un segnale da Modric, che può arrivare in qualsiasi momento. Regna l’ottimismo, ma questi sono i passaggi, legati soprattutto alla competitività della squadra, che Modric attende per poi procedere in vista dell’estate".