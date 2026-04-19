E il giochino interessante da fare è proprio questo: cosa aspettarsi dal Milan nelle prossime stagioni? Per partire bisogna prendere sempre spunto da un'altra dichiarazione di Allegri: "Al mercato ci pensa la società. Io do indicazioni su caratteristiche sui giocatori: poi la società con Tare, Furlani, Moncada e Ibra che dà consigli tecnici sui giocatori, pensano al mercato. Io do direttive. In questo momento non serve parlare di mercato. Bisogna pensare all'obiettivo. Io penso che il Milan abbia un'ottima rosa. Poi verranno fatte valutazioni. Magari alcuni vorranno andare via. Domani bisogna pensare al Verona". L'allenatore rossonero ha di fatto 'svelato' come funziona il mercato in casa del Milan: non che ci fosse molto di segreto, ma in rossonero decidono tutti insieme, persino Ibrahimović che in questa stagione si è visto e sentito poco. Il primo punto per guardare verso il futuro è: chi ci sarà al timone del Milan? Sia in panchina che in dirigenza. Al termine della stagione ci potrebbero essere dei cambi e quindi è anche difficile fare delle previsioni. Una prova potrebbe arrivare da questa sessione di calciomercato: se davvero il Milan dovesse aprire con forza ai parametri zero (tipo Goretzka), allora vorrebbe dire un cambio radicale rispetto alle scorse stagioni. Interessante sarà poi l'utilizzo dei giovani: quali piani saranno attuati? Auspicabile che Camarda e Comotto (talenti brillanti del Milan), facciano parte e siano protagonisti in rossonero nelle prossime stagioni.