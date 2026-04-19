Il Milan si sta già muovendo per quanto riguarda il calciomercato e ci potrebbero essere delle occasioni molto interessanti. PIF ha ceduto il controllo dell’ Al Hilal : il Public Investment Fund saudita e Kingdom Holding Company (KHC) hanno firmato oggi un accordo vincolante di compravendita di azioni in base al quale KHC acquisirà il 70% del capitale sociale dell’Al Hilal. Il giornalista Carlo Pellegatti ne parla così su 'YouTube'.

"Dobbiamo aprire una parentesi di mercato. Il fondo Pif ha venduto l'Al Hilal al Kingdom Holding Company, vendita del 70%. L'Al-Hilal ha grandi giocatori: Theo Hernández, Koulibaly, Milinković-Savić e anche Núñez. Qualcuno ipotizza che potrebbe essere un'opportunità di mercato. Milinković-Savić e anche gli altri, hanno ingaggi molto alti, se si vogliono spostare devono venire incontro al Milan e dei suoi dirigenti". Vedremo quindi se il Diavolo penserà davvero a uno di questi giocatori. Gli stipendi di tutti i giocatori citati superano i 20 milioni di euro lordi, lontanissimi dal tetto salariale del Milan, rappresentato da Maignan e Leão (5 milioni di euro più bonus).