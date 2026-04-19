Il Milan si sta già muovendo per quanto riguarda il calciomercato e ci potrebbero essere delle occasioni molto interessanti. PIF ha ceduto il controllo dell’Al Hilal: il Public Investment Fund saudita e Kingdom Holding Company (KHC) hanno firmato oggi un accordo vincolante di compravendita di azioni in base al quale KHC acquisirà il 70% del capitale sociale dell’Al Hilal. Il giornalista Carlo Pellegatti ne parla così su 'YouTube'.
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L’Al Hilal un’opportunità di mercato per il Milan? Pellegatti: “Se si vogliono spostare …”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle voci di mercato sul Milan e in particolare delle possibili occasioni dall'Al Hilal. Ecco le sue parole
"Dobbiamo aprire una parentesi di mercato. Il fondo Pif ha venduto l'Al Hilal al Kingdom Holding Company, vendita del 70%. L'Al-Hilal ha grandi giocatori: Theo Hernández, Koulibaly, Milinković-Savić e anche Núñez. Qualcuno ipotizza che potrebbe essere un'opportunità di mercato. Milinković-Savić e anche gli altri, hanno ingaggi molto alti, se si vogliono spostare devono venire incontro al Milan e dei suoi dirigenti". Vedremo quindi se il Diavolo penserà davvero a uno di questi giocatori. Gli stipendi di tutti i giocatori citati superano i 20 milioni di euro lordi, lontanissimi dal tetto salariale del Milan, rappresentato da Maignan e Leão (5 milioni di euro più bonus).
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