Calciomercato Milan, Tonali lontano. Moretto: 'Vantaggio United. Costa ...'

Il ritorno al Milan di Sandro Tonali resta sempre nella testa dei tifosi rossoneri, ma ad oggi è solo un sogno, anche molto, molto lontano. Il centrocampista italiano sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato, ma viaggerà a cifre inarrivabili per il calcio italiano. Ecco gli aggiornamenti del giornalista Matteo Moretto su 'YouTube'.
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Tonali lontano dal ritorno al Milan. Moretto: “Costa 100 milioni. United in testa”
"Ribadisco il feeling degli scorsi mesi su Tonali", il giornalista Matteo Moretto fa il punto sulle voci intorno all'ex giocatore del Milan. Ecco i dettagli da 'YouTube'
Calciomercato Milan, ecco il futuro di Tonali
"Vi ribadisco il feeling degli scorsi mesi su Tonali: può restare in Premier League. Dal Newcastle non tornerà in Italia: si parla di circa 100 milioni di euro e la Juventus è completamente fuori dai giochi. Ad oggi il Manchester United è leggermente avanti rispetto al Manchester City. Sono loro due le squadre in cima alla lista per Sandro Tonali. La base resta 100 milioni, che è una cifra fuori mercato per l'Italia". Costo impossibile anche per il Milan. Ecco i numeri stagionali di Tonali in Premier League: 31 presenze con due assist. In Champions League ha trovato anche un gol.
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