Calciomercato Milan, Tonali lontano. Moretto: 'Vantaggio United. Costa ...'

"Vi ribadisco il feeling degli scorsi mesi su Tonali: può restare in Premier League. Dal Newcastle non tornerà in Italia: si parla di circa 100 milioni di euro e la Juventus è completamente fuori dai giochi. Ad oggi il Manchester United è leggermente avanti rispetto al Manchester City. Sono loro due le squadre in cima alla lista per Sandro Tonali. La base resta 100 milioni, che è una cifra fuori mercato per l'Italia". Costo impossibile anche per il Milan. Ecco i numeri stagionali di Tonali in Premier League: 31 presenze con due assist. In Champions League ha trovato anche un gol.