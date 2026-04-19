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Tonali lontano dal ritorno al Milan. Moretto: “Costa 100 milioni. United in testa”

Calciomercato Milan, Tonali lontano. Moretto: 'Vantaggio United. Costa ...'
"Ribadisco il feeling degli scorsi mesi su Tonali", il giornalista Matteo Moretto fa il punto sulle voci intorno all'ex giocatore del Milan. Ecco i dettagli da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il ritorno al Milan di Sandro Tonali resta sempre nella testa dei tifosi rossoneri, ma ad oggi è solo un sogno, anche molto, molto lontano. Il centrocampista italiano sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato, ma viaggerà a cifre inarrivabili per il calcio italiano. Ecco gli aggiornamenti del giornalista Matteo Moretto su 'YouTube'.

Calciomercato Milan, ecco il futuro di Tonali

"Vi ribadisco il feeling degli scorsi mesi su Tonali: può restare in Premier League. Dal Newcastle non tornerà in Italia: si parla di circa 100 milioni di euro e la Juventus è completamente fuori dai giochi. Ad oggi il Manchester United è leggermente avanti rispetto al Manchester City. Sono loro due le squadre in cima alla lista per Sandro Tonali. La base resta 100 milioni, che è una cifra fuori mercato per l'Italia". Costo impossibile anche per il Milan. Ecco i numeri stagionali di Tonali in Premier League: 31 presenze con due assist. In Champions League ha trovato anche un gol.

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