Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Moretto: “Tonali ha sempre lasciato una porticina aperta per il Milan”. Ecco le rivelazioni

CALCIOMERCATO MILAN

Moretto: “Tonali ha sempre lasciato una porticina aperta per il Milan”. Ecco le rivelazioni

Moretto: 'Tonali ha sempre lasciato una porticina per il Milan'. Le ultime
Le parole di Tonali scaldano il cuore dei tifosi del Milan. Matteo Moretto ne ha parlato nel suo ultimo video su 'YouTube'. Ecco le ultime novità sull'ex rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Non potrai mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione". Parole e musica di Sandro Tonali, attuale centrocampista del Newcastle. Questo breve passaggio della sua intervista a 'Vivo Azzurro' ha acceso i fari su un possibile ritorno in Serie A, con i tifosi del Milan pronti a riaccoglierlo a braccia aperte: "Il sunto delle parole di Tonali è di fatto un ritorno futuro in Serie A. Le dichiarazioni hanno acceso le speranze dei tifosi del Milan". Ne parla così il giornalista Matteo Moretto su 'YouTube'.

Moretto lascia una porta aperta per Tonali al Milan?

L'esperto di mercato ha parlato più nello specifico del possibile futuro di Tonali e del calciomercato intorno a lui: "Lui tifoso rossonero da sempre, ex Milan, ha sempre lasciato una porticina aperta per il possibile ritorno".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: I tifosi del Milan sognano: Tonali può davvero tornare? L'esperto: "Discorso relativo a ...">>>

Ma secondo Moretto la squadra più interessata a Tonali non sarebbe il Milan: "Impossibile che si muova a gennaio. Dal 2025 ci ha lavorato la Juventus di Giuntoli. Poi la situazione in casa Juventus è cambiata. Ad oggi la squadra maggiormente attenta a Tonali resta la Juventus, se ne parla per giugno prossimo". Vedremo se qualcosa cambierà da qui alla prossima estate e se il Milan ci proverà per Tonali oppure no.

Leggi anche
I tifosi del Milan sognano: Tonali può davvero tornare? L’esperto: “Discorso...
Maignan destino lontano dal Milan: la Premier spinge. E spunta una promessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA