Moretto: 'Tonali ha sempre lasciato una porticina per il Milan'. Le ultime

"Non potrai mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione". Parole e musica di Sandro Tonali, attuale centrocampista del Newcastle. Questo breve passaggio della sua intervista a 'Vivo Azzurro' ha acceso i fari su un possibile ritorno in Serie A, con i tifosi del Milan pronti a riaccoglierlo a braccia aperte: "Il sunto delle parole di Tonali è di fatto un ritorno futuro in Serie A. Le dichiarazioni hanno acceso le speranze dei tifosi del Milan". Ne parla così il giornalista Matteo Moretto su 'YouTube'.