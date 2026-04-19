Milan, Bennacer rischia di pesare a bilancio: ecco la possibile mossa

Il Diavolo trovò una soluzione: Bennacer ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria. L'ex rossonero era partito alla grande, tanto da fare pensare a un riscatto quasi certo, ma il suo infortunio (stiramento per il quale ha saltato 7 partite) lo ha frenato tantissimo e oggi il suo riscatto sembra lontanissimo. Non solo per i problemi fisici: a livello economico sarebbe un'operazione difficile per la Dinamo Zagabria (10 milioni per il cartellino e 4 milioni di stipendio). E quindi? Bennacer sembra destinato ancora una volta a tornare in rossonero. Quale futuro lo attende? Anche per il Milan pesano i 4 milioni di stipendio: vista la scadenza di contratto prevista per giugno 2027 non è da escludere una cessione anche a un prezzo minimo pur di liberare il bilancio rossonero dal pesante ingaggio dell'algerino.