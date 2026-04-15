PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Musah e Bennacer verso il rientro alla base: ora serve una soluzione definitiva

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Musah e Bennacer verso il rientro alla base: ora serve una soluzione definitiva

Yunus Musah e Ismael Bennacer, giocatori del Milan in prestito all'Atalanta e alla Dinamo Zagabria
Calciomercato, Musah e Bennacer viaggiano verso il rientro al Milan dopo i prestiti all'Atalanta e alla Dinamo Zagabria: la dirigenza valuta le uscite
Redazione PM

Il Milan si prepara a riaccogliere Yunus Musah e Ismael Bennacer, ma il loro ritorno a Milanello dovrebbe essere solo di passaggio. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', né l’Atalanta né la Dinamo Zagabria eserciteranno i rispettivi diritti di riscatto: 25 milioni per l’americano, 15 per l’algerino. Un totale di 40 milioni che difficilmente entrerà nelle casse rossonere.

Musah e Bennacer, rientro complicato: tra ingaggi e mercato

—  

Musah, alla 'Dea', ha trovato poco spazio: 26 presenze complessive, appena cinque da titolare e due gol, uno dei quali decisivo in Coppa Italia contro la Lazio. Mai centrale nel progetto tecnico, tornerà al Milan con la prospettiva di una nuova cessione. La Premier League potrebbe rappresentare uno sbocco plausibile, così come un ritorno in Liga. L’ingaggio da 2 milioni può agevolare una trattativa, ma recuperare i 20 milioni investiti nel 2023 non sarà semplice.

LEGGI ANCHE

Situazione più complessa per Bennacer. In Croazia ha collezionato 13 presenze con un gol e due assist, senza però convincere. Pesa l’ingaggio da 4 milioni netti e un rendimento altalenante negli ultimi anni. L’ipotesi Arabia Saudita resta sullo sfondo, mentre in Europa l’interesse appare tiepido. Il Milan dovrà muoversi con lucidità: liberare spazio in rosa e contenere i costi sarà una priorità di questo Calciomercato.

Leggi anche
Calciomercato Milan, possibile scambio Leao-Ferran Torres con il Barcellona: le ultime dalla Spagna
Calciomercato, nuovi contatti per Valdepeñas: c’è un aspetto che potrebbe giocare a favore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA