Calciomercato, Musah e Bennacer viaggiano verso il rientro al Milan dopo i prestiti all'Atalanta e alla Dinamo Zagabria: la dirigenza valuta le uscite
Il Milan si prepara a riaccogliere Yunus Musah e Ismael Bennacer, ma il loro ritorno a Milanello dovrebbe essere solo di passaggio. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', né l’Atalanta né la Dinamo Zagabria eserciteranno i rispettivi diritti di riscatto: 25 milioni per l’americano, 15 per l’algerino. Un totale di 40 milioni che difficilmente entrerà nelle casse rossonere.
Musah e Bennacer, rientro complicato: tra ingaggi e mercato
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Musah, alla 'Dea', ha trovato poco spazio: 26 presenze complessive, appena cinque da titolare e due gol, uno dei quali decisivo in Coppa Italia contro la Lazio. Mai centrale nel progetto tecnico, tornerà al Milan con la prospettiva di una nuova cessione. La Premier League potrebbe rappresentare uno sbocco plausibile, così come un ritorno in Liga. L’ingaggio da 2 milioni può agevolare una trattativa, ma recuperare i 20 milioni investiti nel 2023 non sarà semplice.