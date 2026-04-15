Situazione più complessa per Bennacer. In Croazia ha collezionato 13 presenze con un gol e due assist, senza però convincere. Pesa l’ingaggio da 4 milioni netti e un rendimento altalenante negli ultimi anni. L’ipotesi Arabia Saudita resta sullo sfondo, mentre in Europa l’interesse appare tiepido. Il Milan dovrà muoversi con lucidità: liberare spazio in rosa e contenere i costi sarà una priorità di questo Calciomercato.