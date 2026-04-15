Il giovane centrale ha debuttato in Liga il 14 dicembre 2025 contro l’Alavés e in questa stagione si sta mettendo in luce con la seconda squadra madrilena, impegnata nella Primera Federacion. 26 presenze e 2 reti certificano una crescita costante per un difensore capace di adattarsi anche nel ruolo di terzino sinistro.