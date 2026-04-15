I contatti con l’agente e la strategia di Tare—
Il profilo è seguito da mesi dagli osservatori rossoneri. Valdepeñas incarna il prototipo del difensore moderno: personalità, buona lettura delle situazioni e qualità nella gestione del pallone. Un elemento che piace particolarmente al direttore tecnico Igli Tare.
Determinanti potrebbero essere i rapporti con l’agente Alejandro Camano, in contatto diretto con Tare e già procuratore di Mario Gila, altro obiettivo per la difesa. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' e confermato da Matteo Moretto, l’operazione ha basi solide. Il Milan prepara l’affondo: il futuro della difesa può parlare spagnolo.
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