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Calciomercato, nuovi contatti per Valdepeñas: c’è un aspetto che potrebbe giocare a favore del Milan

Victor Valdepeñas, difensore del Real Madrid e obiettivo di calciomercato del Milan
Calciomercato, Milan in fermento: Valdepeñas nel mirino, il legame con l’entourage può accelerare l’operazione
Redazione PM

Il Milan continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. L’ultima idea porta in Spagna e risponde al nome di Victor Valdepeñas, talento classe 2006 del Real Madrid.

Il giovane centrale ha debuttato in Liga il 14 dicembre 2025 contro l’Alavés e in questa stagione si sta mettendo in luce con la seconda squadra madrilena, impegnata nella Primera Federacion. 26 presenze e 2 reti certificano una crescita costante per un difensore capace di adattarsi anche nel ruolo di terzino sinistro.

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I contatti con l’agente e la strategia di Tare

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Il profilo è seguito da mesi dagli osservatori rossoneri. Valdepeñas incarna il prototipo del difensore moderno: personalità, buona lettura delle situazioni e qualità nella gestione del pallone. Un elemento che piace particolarmente al direttore tecnico Igli Tare.

Determinanti potrebbero essere i rapporti con l’agente Alejandro Camano, in contatto diretto con Tare e già procuratore di Mario Gila, altro obiettivo per la difesa. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' e confermato da Matteo Moretto, l’operazione ha basi solide. Il Milan prepara l’affondo: il futuro della difesa può parlare spagnolo.

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