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Calciomercato Milan, si complica la pista Gila? “Concorrenza e rapporti freddi”. Le ultime da Romano e Moretto

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano: 'Ecco cosa mi risulta su Gila'
Calciomercato: novità importanti da Fabrizio Romano sulla possibile operazione Gila-Milan: le ultime sul difensore della Lazio
Redazione PM

Mario Gila è uno dei nomi più caldi per rinforzare la difesa del Milan in vista della prossima stagione. Lo spagnolo andrà in scadenza con la Lazio a giugno 2027, ma con ogni probabilità lascerà la capitale già quest'estate.

Fabrizio Romano: «L'idea di continuare nel nostro campionato può essere una tentazione per Gila»

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Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto sullo stato della trattativa tra Milan e Lazio per portare Gila in rossonero. Ecco, di seguito, gli aggiornamenti rilasciati nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YoTube.

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Fabrizio Romano: "Mario Gila sta facendo molto bene con la Lazio e andrà in scadenza di contratto a giugno 2027. Bisogna capire cosa vorrà fare il giocatore. Quale progetto tecnico e quale offerta contrattuale potrà scegliere anche a livello personale. A me risulta che Mario Gila in Italia stia benissimo, quindi anche l'idea di continuare nel nostro campionato può essere sicuramente una tentazione. Andrà convinto economicamente e ci sarà comunque da parlare con la Lazio che non è chiaramente un dettaglio

Matteo Moretto: "Il 50% sarà del Real Madrid, così come era successo con Alex Jimenez. A gennaio vi avevo detto che Gila al Milan subito era impossibile. Gila è un nome che piace ancora al Milan e lo stanno considerando per l'estate. È all'interno della lisa dei rossoneri per rinforzare la difesa. C'è tanta concorrenza: piace a molti club e a livello economico è accessibile. I rapporti tra Milan e Lazio in questo momento sono freddini/tiepidi.

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