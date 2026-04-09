Calciomercato Milan, Fabrizio Romano: 'Ecco cosa mi risulta su Gila'

Fabrizio Romano: "Mario Gila sta facendo molto bene con la Lazio e andrà in scadenza di contratto a giugno 2027. Bisogna capire cosa vorrà fare il giocatore. Quale progetto tecnico e quale offerta contrattuale potrà scegliere anche a livello personale. A me risulta che Mario Gila in Italia stia benissimo, quindi anche l'idea di continuare nel nostro campionato può essere sicuramente una tentazione. Andrà convinto economicamente e ci sarà comunque da parlare con la Lazio che non è chiaramente un dettaglio

Matteo Moretto: "Il 50% sarà del Real Madrid, così come era successo con Alex Jimenez. A gennaio vi avevo detto che Gila al Milan subito era impossibile. Gila è un nome che piace ancora al Milan e lo stanno considerando per l'estate. È all'interno della lisa dei rossoneri per rinforzare la difesa. C'è tanta concorrenza: piace a molti club e a livello economico è accessibile. I rapporti tra Milan e Lazio in questo momento sono freddini/tiepidi.