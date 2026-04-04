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Milan, Ceccarini: “L’obiettivo principale per la difesa è Gila, ma attenzione alla concorrenza dell’Inter…”

Niccolò Ceccarini così sul possibile trasferimento di Mario Gila al Milan: l'editoriale del direttore di 'TMW'
Niccolò Ceccarini così sul possibile trasferimento di Mario Gila dalla Lazio al Milan: l'editoriale del direttore di 'TMW'
Redazione PM

Niccolò Ceccarini, direttore di 'TuttoMercatoWeb', ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Mario Gila al Milan. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

"Il rush finale di campionato sta per arrivare ma il Milan è già molto operativo sul mercato per la prossima stagione. Sé in attacco l'obiettivo è un vero bomber, in difesa la necessità principe è un grande difensore centrale. Qui i rossoneri sembrano aver rotto gli indugi e si stanno muovendo in maniera molto concreta. L'obiettivo principale è diventato Gila, che tra l'altro piace tanto anche all'Inter. II problema principale è la Lazio, nel senso che impostare una trattativa con il presidente Lotito non è mai facile. La richiesta per lo spagnolo, che tra l'altro ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 è vicina ai 30 milioni di euro anche perché il 50 per cento del ricavato della sua cessione spetta al Real Madrid. II Milan non vorrebbe superare i 20 milioni e quindi il discorso non è assolutamente semplice".

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