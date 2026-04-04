"Il rush finale di campionato sta per arrivare ma il Milan è già molto operativo sul mercato per la prossima stagione. Sé in attacco l'obiettivo è un vero bomber, in difesa la necessità principe è un grande difensore centrale. Qui i rossoneri sembrano aver rotto gli indugi e si stanno muovendo in maniera molto concreta. L'obiettivo principale è diventato Gila, che tra l'altro piace tanto anche all'Inter. II problema principale è la Lazio, nel senso che impostare una trattativa con il presidente Lotito non è mai facile. La richiesta per lo spagnolo, che tra l'altro ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 è vicina ai 30 milioni di euro anche perché il 50 per cento del ricavato della sua cessione spetta al Real Madrid. II Milan non vorrebbe superare i 20 milioni e quindi il discorso non è assolutamente semplice".