Manca ancora molto tempo al calciomercato estivo, c'è una stagione da finire nel migliore dei modi - ovvero almeno con la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League - ma il Milan è già proiettato a come poter rinforzare il suo organico in vista della stagione 2026-2027. C'è stato un summit, molti giorni fa, tra l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri, alla presenza del Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimović, in cui il tecnico ha avanzato le proprie richieste. PROSSIMA SCHEDA