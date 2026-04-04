Manca ancora molto tempo al calciomercato estivo, c'è una stagione da finire nel migliore dei modi - ovvero almeno con la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League - ma il Milan è già proiettato a come poter rinforzare il suo organico in vista della stagione 2026-2027. C'è stato un summit, molti giorni fa, tra l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri, alla presenza del Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimović, in cui il tecnico ha avanzato le proprie richieste. PROSSIMA SCHEDA
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Calciomercato Milan: se parte Leao, può arrivare un top player inglese per il salto di qualità
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, non è più così certo di rimanere nella fila del Milan di Massimiliano Allegri durante la prossima sessione estiva di calciomercato: ecco chi potrebbe prenderne il posto in rosa. Le ultime news
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