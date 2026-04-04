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Calciomercato, il Milan rischia di perdere Longoni: rinnovo lontano, un top club spinge per averlo a zero

Calciomercato, il Milan rischia di perdere Longoni: rinnovo lontano, un top club spinge per averlo a zero
Alessandro Longoni, portiere classe 2008 del Milan Primavera, rischia di salutare i rossoneri nel corso del prossimo calciomercato estivo. L'estremo difensore italiano è in scadenza di contratto e potrebbe approdare all'estero gratis. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan rischia di perdere Alessandro Longoni, classe 2008, portiere che, in questa stagione, ha totalizzato 16 presenze (con 18 gol al passivo) tra campionato Primavera 1 e Coppa Italia di categoria. L'estremo difensore nativo di Como, assistito dalla CAA Stellar, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: cosa succederà nel frattempo? Rinnovo o partenza a parametro zero?

Secondo quanto ci risulta, il Milan ha avanzato ai rappresentanti di Longoni una proposta per il rinnovo del contratto del portiere, che vanta anche 34 presenze tra Under 15, 16, 17 e 18 della Nazionale Italiana. Il club rossonero spera di poter trovare una quadra con i suoi agenti e blindare il ragazzo, ma l'affare si preannuncia difficile.

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Esiste, infatti, una forbice molto ampia tra domanda e offerta e il Milan - società che opera entro certi parametri economici - non vorrebbe sforare i suoi paletti. Considerando anche come Longoni, davanti a sé, abbia altri tre portieri, altrettanto giovani e promettenti, come Lorenzo Torriani, Matteo Pittarella e Léo Paul Bouyer.

I quali, tra l'altro, nell'ambito delle valutazioni tecniche globali che il Milan ha effettuato anche a livello di Prima Squadra, con il preparatore Claudio Filippi, vengono prima di Longoni. Ora, dunque, la situazione è questa: il Milan si augura che si possa trovare un accordo con Longoni e i suoi agenti affinché il ragazzo possa proseguire il suo percorso in rossonero. In caso contrario, sarà addio.

Dovesse andare via a zero, pronto il Manchester City a metterlo sotto contratto

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E, a quel punto, il giocatore potrà andare dove meglio crede. La CAA Stellar, secondo le indiscrezioni di calciomercato dell'ultimo periodo, sarebbe in trattative con il Manchester City per un approdo di Longoni al club inglese da svincolato. Un progetto che, a quanto pare, stuzzicherebbe molto il ragazzo.

Non per un immediato approdo in Prima Squadra, ovviamente. Plausibile, piuttosto, il 'parcheggio' in un club di proprietà del City Group, come il Girona nella Liga spagnola o il Palermo nella Serie B italiana, per farsi le ossa. Staremo a vedere come andrà a finire quest'intricata vicenda di mercato su un prospetto davvero molto interessante.

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