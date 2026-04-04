Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Calciomercato Milan, offerta per il rinnovo di Longoni. Ma l'intesa è difficile—
Esiste, infatti, una forbice molto ampia tra domanda e offerta e il Milan - società che opera entro certi parametri economici - non vorrebbe sforare i suoi paletti. Considerando anche come Longoni, davanti a sé, abbia altri tre portieri, altrettanto giovani e promettenti, come Lorenzo Torriani, Matteo Pittarella e Léo Paul Bouyer.
I quali, tra l'altro, nell'ambito delle valutazioni tecniche globali che il Milan ha effettuato anche a livello di Prima Squadra, con il preparatore Claudio Filippi, vengono prima di Longoni. Ora, dunque, la situazione è questa: il Milan si augura che si possa trovare un accordo con Longoni e i suoi agenti affinché il ragazzo possa proseguire il suo percorso in rossonero. In caso contrario, sarà addio.
Dovesse andare via a zero, pronto il Manchester City a metterlo sotto contratto—
E, a quel punto, il giocatore potrà andare dove meglio crede. La CAA Stellar, secondo le indiscrezioni di calciomercato dell'ultimo periodo, sarebbe in trattative con il Manchester City per un approdo di Longoni al club inglese da svincolato. Un progetto che, a quanto pare, stuzzicherebbe molto il ragazzo.
Non per un immediato approdo in Prima Squadra, ovviamente. Plausibile, piuttosto, il 'parcheggio' in un club di proprietà del City Group, come il Girona nella Liga spagnola o il Palermo nella Serie B italiana, per farsi le ossa. Staremo a vedere come andrà a finire quest'intricata vicenda di mercato su un prospetto davvero molto interessante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA