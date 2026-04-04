Calciomercato Milan, offerta per il rinnovo di Longoni. Ma l'intesa è difficile

Esiste, infatti, una forbice molto ampia tra domanda e offerta e il Milan - società che opera entro certi parametri economici - non vorrebbe sforare i suoi paletti. Considerando anche come Longoni, davanti a sé, abbia altri tre portieri, altrettanto giovani e promettenti, come Lorenzo Torriani, Matteo Pittarella e Léo Paul Bouyer.