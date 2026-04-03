Il Milan e i giocatori italiani: un discorso che torna sempre. Detto che Gabbia avrebbe potuto fare parte della lista di Gattuso senza l'operazione recente, guardiamo i convocati dell'Italia per i playoff per il Mondiale in prospettiva futura per il Diavolo. Partiamo dalla porta: Gattuso aveva convocato Caprile, Carnesecchi, Donnarumma e Meret. Tolto Donnarumma che probabilmente non tornerà mai al Milan visti i trascorsi in rossonero, Meret non sembra a un livello adatto, mentre Caprile e Carnesecchi sono portieri di assoluto livello soprattutto per il futuro. Detto che nessuno in questo momento potrebbe interessare al Milan visto il fresco rinnovo di un big mondiale nel ruolo come Maignan. Discorso portiere abbastanza facile quindi. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Quali italiani potrebbe comprare il Milan? Analizziamo i convocati per i playoff
Più italiani al Milan? Si ma chi potrebbe realisticamente comprare il Diavolo sul mercato? L'analisi della lista dei convocati di Gattuso per i playoff