Calciomercato Milan, l’ipotesi Barcellona e lo scambio Leao-Torres — Il Milan, secondo la stampa spagnola, avrebbe abbassato le proprie richieste: dai 150 milioni di euro fissati un paio d’anni fa agli attuali 80 milioni. Cifra ritenuta più in linea con le dinamiche di mercato. Ma la vera novità riguarda un possibile scambio con il Barcellona.

A San Siro piacerebbe Ferran Torres, attaccante spagnolo classe 2000. I blaugrana potrebbero inserirlo nell’operazione per abbassare l’esborso economico fino a circa 40 milioni. "Un’ipotesi suggestiva, che consentirebbe al Barça di trovare un potenziale erede di Robert Lewandowski, anche come centravanti, ruolo già interpretato in carriera da Leao", sottolinea 'El Nacional'.

I numeri di Ferran Torres — In questa stagione, Ferran Torres ha totalizzato 19 reti e 2 assist in 44 presenze, firmando il proprio record realizzativo personale di sempre. Arrivato nell'estate del 2022 dal Manchester City per 55 milioni di euro, lo spagnolo ha imparato a giocare sia da esterno sinistro a piede invertito che da centravanti, garantendo qualità, accelerazioni costanti e un fiuto del gol che sta affinando con il tempo.

Il nome ricorda tremendamente quello di un altro attaccante ispanico giunto al Milan negli ultimi anni: Fernando Torres. Lo scenario, tuttavia, è profondamente diverso. 'El Niño' era approdato in rossonero a 30 anni, quando la sua parabola era già in discesa. Ferran, invece, è nel pieno della propria maturità calcistica e ha bisogno soltanto di un progetto che lo faccia sentire protagonista per far esplodere tutto il suo potenziale.

Resta da capire la volontà definitiva del Milan e l’eventuale apertura del giocatore. Il mercato sta per entrare nel vivo, ma dalla Spagna il dossier Leao è già rovente.