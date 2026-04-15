Milan, la foto simbolica di Leao e un messaggio attraverso la musica—
La storia mostra uno scatto sul terreno di San Siro, con lo stadio pieno, realizzato poco prima della gara contro l’Udinese, come testimonia la presenza dei giocatori friulani sullo sfondo. A corredo, Leao ha inserito un brano tratto da “Vangelo”, ultimo album di Shiva: la traccia è “Dio esiste”, una canzone in cui l’artista riflette a lungo sul tema della fede e mette a nudo le proprie fragilità.
Non è un dettaglio casuale. Il numero 10 del Milan non ha mai nascosto la sua spiritualità e, in un momento complicato, il riferimento religioso sembra un modo per affidarsi a qualcosa di più grande. Nessuna polemica, nessuna replica ai fischi: solo un messaggio personale, affidato a un’immagine, alla musica e a Dio.
Ora, però, i tifosi aspettano risposte sul campo. La prossima occasione sarà la sfida contro il Verona, in programma domenica 19 alle 15:00. Il Milan ha bisogno del suo talento. E Leao sa che il modo migliore per parlare è sempre uno: farlo sul campo.
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