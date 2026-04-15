Milan, la foto simbolica di Leao e un messaggio attraverso la musica — La storia mostra uno scatto sul terreno di San Siro, con lo stadio pieno, realizzato poco prima della gara contro l’Udinese, come testimonia la presenza dei giocatori friulani sullo sfondo. A corredo, Leao ha inserito un brano tratto da “Vangelo”, ultimo album di Shiva: la traccia è “Dio esiste”, una canzone in cui l’artista riflette a lungo sul tema della fede e mette a nudo le proprie fragilità.

Non è un dettaglio casuale. Il numero 10 del Milan non ha mai nascosto la sua spiritualità e, in un momento complicato, il riferimento religioso sembra un modo per affidarsi a qualcosa di più grande. Nessuna polemica, nessuna replica ai fischi: solo un messaggio personale, affidato a un’immagine, alla musica e a Dio.

Ora, però, i tifosi aspettano risposte sul campo. La prossima occasione sarà la sfida contro il Verona, in programma domenica 19 alle 15:00. Il Milan ha bisogno del suo talento. E Leao sa che il modo migliore per parlare è sempre uno: farlo sul campo.