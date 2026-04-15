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Milan, finalmente Leao rompe il silenzio: la spiegazione della storia che ha pubblicato su Instagram

Rafael Leao con la maglia del Milan in un match di Serie A 2025/2026
Dopo i fischi di San Siro durante Milan-Udinese, Leao torna a parlare sui social: la curiosa connessione con il rapper Shiva
Redazione PM

Dopo tre giorni di silenzio, Rafael Leao è tornato a farsi sentire. Lo ha fatto a modo suo, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Nessuna parola diretta, nessun messaggio esplicito, ma un contenuto che ha immediatamente acceso l’attenzione dei tifosi del Milan.

La sua prestazione nella pesante sconfitta per 3-0 contro l’Udinese non era piaciuta al pubblico di San Siro,che lo aveva fischiato al momento della sostituzione. Il portoghese classe 1999, aveva scelto il silenzio nei giorni successivi. Ora, però, ha deciso di interromperlo.

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La storia mostra uno scatto sul terreno di San Siro, con lo stadio pieno, realizzato poco prima della gara contro l’Udinese, come testimonia la presenza dei giocatori friulani sullo sfondo. A corredo, Leao ha inserito un brano tratto da “Vangelo”, ultimo album di Shiva: la traccia è “Dio esiste”, una canzone in cui l’artista riflette a lungo sul tema della fede e mette a nudo le proprie fragilità.

La storia pubblicata da Rafael Leao sul proprio profilo Instagram

Non è un dettaglio casuale. Il numero 10 del Milan non ha mai nascosto la sua spiritualità e, in un momento complicato, il riferimento religioso sembra un modo per affidarsi a qualcosa di più grande. Nessuna polemica, nessuna replica ai fischi: solo un messaggio personale, affidato a un’immagine, alla musica e a Dio.

Ora, però, i tifosi aspettano risposte sul campo. La prossima occasione sarà la sfida contro il Verona, in programma domenica 19 alle 15:00. Il Milan ha bisogno del suo talento. E Leao sa che il modo migliore per parlare è sempre uno: farlo sul campo.

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