"Forse avranno capito quello che si intendono di calcio e dicevano basta con il 3-5-2 di Allegri. Dicevano 'partite piatte, vogliamo lo spettacolo noi siamo il Milan'. Si noi siamo il Milan, ma la caratura media di questa squadra non è da grande Milan e Allegri lo aveva capito quando più volte ci ha detto di conoscere i limiti della squadra. Ed è andato sempre avanti con il suo 3-5-2 non avendo attaccanti, era riuscito ad arrivare al secondo posto in campionato. Oggi (ieri sera n.d.r) si sono visti i limiti strutturali di questa squadra. Ma io sto vicino a questa squadra. Possiamo affidarci solo ad Allegri: nel Milan c'è lui e Tare il resto non c'è. O Allegri o Allegri. Si continui con il 3-5-2. Chi in attacco con il Verona? Non so che dirvi".