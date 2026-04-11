Milan-Udinese, Allegri ammette: “Giocato con paura”

Sulla scelta degli attaccanti per Verona complicata: "I cinque attaccanti sono buoni. Non si discute il valore, ma il momento. Rafa Leao ha fatto una buona partita, anche Pulisic ha avuto due occasioni importanti. In qualche modo faremo. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti, che devono diventare punti di forza. Bisogna essere pratici. Ora siamo poco pratici. Abbiamo difeso male come squadra. Magari ci siamo imbottigliati. Invece a Napoli abbiamo rischiato poco e niente. Bisogna lavorare su quello rimettendo ordine. Non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi ora, con tutto il rispetto di Cristian. Ora bisogna fare le cose con semplicità. Oggi eravamo troppo frenetici. Abbiamo fatto male la fase difensiva. Loro hanno fatto una bella partita, impegnando molto i difensori. Crei occasioni e non fai gol. Il dato oggettivo è che ci sono 4 partite in cui non abbiamo segnato".