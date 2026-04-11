Milan-Udinese, Allegri ammette: “Giocato con paura”

Sulle parole di Ricci che ha detto fossero poco presenti: "Perché nella stagione c'è sempre una partita tipo questa. L'abbiamo pagata a caro prezzo. Abbiamo tutte le possibilità di entrare nelle prime quattro. C'è da parlare poco e lavorare".
Se rimetterebbe il 4-3-3: "Non è questione di modulo. Oggi c'era solo Athekame al posto di Fikayo Tomori, c'era da sfruttarlo meglio aprendo il gioco. Il primo gol viene da palla persa centralmente, potevamo difendere meglio con lucidità e solidità. Bisogna riprendere ordine, senza fretta di vincere".
PM - Se questa partita dice qualcosa anche sul livello tecnico della squadra: "Nelle partite abbiamo sempre avuto occasioni. Al di là dei moduli. Oggi siamo stati troppo frettolosi, abbiamo perso palle centralmente. Abbiamo preso gol troppo facilmente. Dobbiamo sistemarci un attimino".
Sulla scelta degli attaccanti per Verona complicata: "I cinque attaccanti sono buoni. Non si discute il valore, ma il momento. Rafa Leao ha fatto una buona partita, anche Pulisic ha avuto due occasioni importanti. In qualche modo faremo. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti, che devono diventare punti di forza. Bisogna essere pratici. Ora siamo poco pratici. Abbiamo difeso male come squadra. Magari ci siamo imbottigliati. Invece a Napoli abbiamo rischiato poco e niente. Bisogna lavorare su quello rimettendo ordine. Non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi ora, con tutto il rispetto di Cristian. Ora bisogna fare le cose con semplicità. Oggi eravamo troppo frenetici. Abbiamo fatto male la fase difensiva. Loro hanno fatto una bella partita, impegnando molto i difensori. Crei occasioni e non fai gol. Il dato oggettivo è che ci sono 4 partite in cui non abbiamo segnato".
Se teme di non entrare in Champions League: "No, lo dico da tempo: si può conquistare anche all'ultima giornata. Sarebbe bello essere subito dentro, ma è difficile per la matematica. Oggi sembrava avessero paura di non raggiungere l'obiettivo".
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