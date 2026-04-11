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Milan-Udinese, Runjaic esalta Zaniolo: “È pronto per giocare coi migliori”

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L'allenatore bianconero Kosta Runjaić ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e l'Udinese a 'San Siro'. Le parole in conferenza stampa
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a in conferenza stampa l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaić. Ecco le sue parole.

Due vittorie a San Siro quest'anno: "Belle sensazione. Nessuno si aspettava una partita del genere da parte nostra. Un gol poteva cambiare tutto. Siamo stati un po' fortunati anche, ma una vittoria è una vittoria, non conta il 3-0. Bello per i tifosi. Non siamo abituati a vincere queste partite. Sono felice per i tifosi".

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Su Zaniolo e la mancata convocazione: "La chiave è il lavoro di squadra, loro sono più forti, ma ci abbiamo messo tanta energia. Zaniolo grande partita, anche difensiva. Ha fatto due assist, sta crescendo tanto. L'ho tolto perché volevo un giocatore fresco. Se continua così si guadagnerà la Nazionale di nuovo".

Sull'infortunio di Davis e il retroscena sul gol di Atta: "Non sappiamo cos'ha Davis, ha fatto una grande partita. È molto importante. Atta ha fatto un ottimo lavoro, gli avevo cambiato posizione da numero 10 e per quello ha segnato".

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