Milan-Udinese, Runjaic esalta Zaniolo: “È pronto per giocare coi migliori”

Su Zaniolo e la mancata convocazione: "La chiave è il lavoro di squadra, loro sono più forti, ma ci abbiamo messo tanta energia. Zaniolo grande partita, anche difensiva. Ha fatto due assist, sta crescendo tanto. L'ho tolto perché volevo un giocatore fresco. Se continua così si guadagnerà la Nazionale di nuovo".
Sull'infortunio di Davis e il retroscena sul gol di Atta: "Non sappiamo cos'ha Davis, ha fatto una grande partita. È molto importante. Atta ha fatto un ottimo lavoro, gli avevo cambiato posizione da numero 10 e per quello ha segnato".
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