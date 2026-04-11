Allegri dopo Milan-Udinese: “Bisogna avere fiducia. Incedente di percorso”

Terminata la sfida tra Milan e Udinese : rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti , ha parlato a 'MilanTV' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole.

Con che fiducia si guarda avanti: "Bisogna averla siamo ancora nelle prime quattro. Bisogna fare fatica. Partita che ci serve per riordinare le idee in campo. Abbiamo avuto situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato e abbiamo forzato troppo subendo ripartenze. Si riparte dal gruppo? Assolutamente, è un incedente di percorso. Abbiamo una settimana per preparare la partita contro il Verona".