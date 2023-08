Ex Milan, nove anni fa l’arrivo di Torres: i numeri con i rossoneri

Sono già passati 9 anni dall'arrivo di Fernando Torres al Milan (29 agosoto 2014). 'El Niño' fu acquistato con un prestito biennale dal Chelsea da Adriano Galliani. Lo spagnolo non riuscì a battere la 'maledizione' della maglia numero 9 rossonera del post Pippo Inzaghi. Con il Milan, infatti, Torres segnò un solo gol in 10 presenze totali. Di ben altro spessore la sua carriera. Quasi 400 presenze con l'Atletico Madrid (395) con 129 gol e 19 assist. 81 le reti con il Liverpool e 45 con il Chelsea. Con i blues, Torres vinse anche la Champions League nella storica corsa con Di Matteo in panchina. LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan, importanti novità per Taremi