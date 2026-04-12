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Calciomercato Milan, proposto Ugarte dal Manchester United: i dettagli

Calciomercato Milan, Mendes propone Ugarte: ecco i dettagli
Secondo quanto scritto su X dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il potente agente Jorge Mendes avrebbe proposto al Milan Manuel Ugarte per il prossimo anno. Ecco la situazione
Redazione

Mancano solamente sei giornate di Serie A ai verdetti finali. Il Milan, dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro l'Udinese, si trova nuovamente risucchiato nella lotta Champions e dovrà lottare nelle ultime gare dell'anno per non buttare via ciò di buono fatto negli scorsi mesi.

Nel frattempo, la sessione estiva di calciomercato si avvicina e i nomi accostati al Milan sono sempre di più. Come noto, il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di rinforzarsi in ogni zona del campo in vista della prossima stagione. Con il ritorno in Europa, anche senza la certezza di quale, per il Diavolo servirà allungare la panchina per concedere a Massimiliano Allegri più scelte.

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Il nuovo nome uscito nelle scorse ore è quello di Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano in uscita dal Manchester United. A parlarne è Nicolò Schira sul proprio profilo X. Secondo il noto giornalista esperto di mercato, il classe 2001 è stato proposto dal suo potente agente Jorge Mendes nelle scorse ore.

Non solo al club rossonero. Infatti, secondo Schira, Ugarte è stato offerto anche alla Juventus che lo ha monitorato una ventina di giorni fa durante Uruguay-Algeria e al Napoli, club in ottimi rapporti con il Manchester United. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno risvolti su questo nome, ricordando che il Milan ha un buon legame con l'agente del calciatore Jorge Mendes, lo stesso che lo scorso anno favorì l'arrivo di Joao Felix.

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