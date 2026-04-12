Calciomercato Milan, Mendes propone Ugarte: ecco i dettagli

Il nuovo nome uscito nelle scorse ore è quello di Manuel Ugarte , centrocampista uruguaiano in uscita dal Manchester United . A parlarne è Nicolò Schira sul proprio profilo X. Secondo il noto giornalista esperto di mercato, il classe 2001 è stato proposto dal suo potente agente Jorge Mendes nelle scorse ore.

Non solo al club rossonero. Infatti, secondo Schira, Ugarte è stato offerto anche alla Juventus che lo ha monitorato una ventina di giorni fa durante Uruguay-Algeria e al Napoli, club in ottimi rapporti con il Manchester United. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno risvolti su questo nome, ricordando che il Milan ha un buon legame con l'agente del calciatore Jorge Mendes, lo stesso che lo scorso anno favorì l'arrivo di Joao Felix.