Un tesoretto da oltre 100 milioni di euro per riportare il Milan nell'élite europea. Tra proventi per la (auspicata) qualificazione in Champions League e riscatti pesanti, il Diavolo prepara un'estate di fuoco: non solo giovani talenti, ma un assalto frontale ai giganti del calcio mondiale. Il Milan ha iniziato il lavoro con larghissimo anticipo. A gennaio il club ha piazzato il colpo Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona per 10 milioni di euro, bonus inclusi. Quindi, ha gettato le basi per l'operazione Mario Gila con la Lazio, per circa 20 milioni di euro. Poi, qualche giorno fa, ha ufficializzato l'arrivo di Andrej Kostić dal Partizan per 8 milioni di euro, sempre bonus inclusi. Ora come proseguirà il Diavolo?