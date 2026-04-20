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CALCIOMERCATO MILAN

Milan, piano folle da 150 milioni: Allegri prenota Salah e Lewandowski. Ecco come può prenderli

Il Milan lavora sulla costruzione della squadra in vista della stagione 2026-2027: servono rinforzi di caratura internazionale e di enorme qualità, pertanto ci si attende un calciomercato estivo davvero esplosivo per il club meneghino
Daniele Triolo Redattore 

Mohamed Salah obiettivo di calciomercato per il Milan di Allegri

Cissè e Kostić sono soltanto l'inizio

Un tesoretto da oltre 100 milioni di euro per riportare il Milan nell'élite europea. Tra proventi per la (auspicata) qualificazione in Champions League e riscatti pesanti, il Diavolo prepara un'estate di fuoco: non solo giovani talenti, ma un assalto frontale ai giganti del calcio mondiale. Il Milan ha iniziato il lavoro con larghissimo anticipo. A gennaio il club ha piazzato il colpo Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona per 10 milioni di euro, bonus inclusi. Quindi, ha gettato le basi per l'operazione Mario Gila con la Lazio, per circa 20 milioni di euro. Poi, qualche giorno fa, ha ufficializzato l'arrivo di Andrej Kostić dal Partizan per 8 milioni di euro, sempre bonus inclusi. Ora come proseguirà il Diavolo?

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