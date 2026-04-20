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Vocalelli: “Milan e Juventus, Champions quasi sicura. Ma i ‘rumors’ su Allegri e Italiano …”

Adrien Rabiot e Rafael Leao giocatori AC Milan esultano per il gol-vittoria del francese sul campo dell'Hellas Verona
Il giornalista Alessandro Vocalelli, in un editoriale pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato di Verona-Milan 0-1, della corsa per un posto in Champions League e del futuro di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista Alessandro Vocalelli, in un editoriale pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato della lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League tra Milan, Napoli (appaiate al secondo posto in classifica in Serie A con 66 punti), Juventus (63), Como e Roma (58).

Per Vocalelli, la 33^ giornata di campionato ha dato "un'indicazione chiara sulla corsa Champions". "Non siamo ancora ai bilanci - ha scritto ancora sulla 'rosea' - ma lo scossone è stato forte e quelle che inseguono sono adesso molto più distanti". Domenica 26 aprile, alle ore 20:45, a 'San Siro' ci sarà la sfida tra Milan e Juventus: un match a cui le due squadre arrivano con un successo. E, soprattutto, nel caso del Milan di Massimiliano Allegri, con maggiore serenità.

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"Dopo aver incassato ben tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la gara di Verona poteva rappresentare la classica trappola. I rossoneri, con qualche brivido, hanno invece conquistato un successo preziosissimo. In pieno stile Allegri: corto muso e gol decisivo del “suo” Adrien Rabiot. L’obiettivo Champions è insomma lì", ha scritto Vocalelli sul quotidiano sportivo nazionale.

"A Como e Roma entrambe in svantaggio contro Luka Modrić e compagni non basterebbe recuperare 8 punti - ha ricordato poi il giornalista sportivo ricordando come il Diavolo sia in vantaggio negli scontri diretti -. Insomma, con appena 7 punti in 5 giornate - pure se le avversarie vincessero sempre - il Milan sarebbe in porto. Forse per questo Allegri è apparso molto più sereno parlando del futuro. Un futuro che ha assicurato sarà rossonero, anche se i sussurri sulla possibilità che diventi C.T. si fanno sempre più insistenti. Molto più insistenti".

"L'effetto domino per gli allenatori sta probabilmente per scattare"

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La chiosa di Vocalelli, per l'appunto, è stata sul 'mercato allenatori'. "Con Allegri candidato forte per la panchina azzurra, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in bilico, Vincenzo Italiano accreditato per accomodarsi su tante panchine - cominciando da Milan e Napoli - Maurizio Sarri un giorno più vicino e un altro più lontano dalla Lazio - con l’ipotesi Bologna sempre più credibile - l’effetto domino per gli allenatori sta probabilmente per scattare".

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