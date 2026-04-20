Milan, senza Rabiot e Modrić la Champions sarebbe un miraggio: ecco perché Allegri e Tare vanno ascoltati
Verona-Milan 0-1, Vocalelli: "Successo preziosissimo in stile Allegri"—
"Dopo aver incassato ben tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la gara di Verona poteva rappresentare la classica trappola. I rossoneri, con qualche brivido, hanno invece conquistato un successo preziosissimo. In pieno stile Allegri: corto muso e gol decisivo del “suo” Adrien Rabiot. L’obiettivo Champions è insomma lì", ha scritto Vocalelli sul quotidiano sportivo nazionale.
"A Como e Roma entrambe in svantaggio contro Luka Modrić e compagni non basterebbe recuperare 8 punti - ha ricordato poi il giornalista sportivo ricordando come il Diavolo sia in vantaggio negli scontri diretti -. Insomma, con appena 7 punti in 5 giornate - pure se le avversarie vincessero sempre - il Milan sarebbe in porto. Forse per questo Allegri è apparso molto più sereno parlando del futuro. Un futuro che ha assicurato sarà rossonero, anche se i sussurri sulla possibilità che diventi C.T. si fanno sempre più insistenti. Molto più insistenti".
"L'effetto domino per gli allenatori sta probabilmente per scattare"—
La chiosa di Vocalelli, per l'appunto, è stata sul 'mercato allenatori'. "Con Allegri candidato forte per la panchina azzurra, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in bilico, Vincenzo Italiano accreditato per accomodarsi su tante panchine - cominciando da Milan e Napoli - Maurizio Sarri un giorno più vicino e un altro più lontano dalla Lazio - con l’ipotesi Bologna sempre più credibile - l’effetto domino per gli allenatori sta probabilmente per scattare".
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