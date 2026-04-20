Per Vocalelli, la 33^ giornata di campionato ha dato "un'indicazione chiara sulla corsa Champions". "Non siamo ancora ai bilanci - ha scritto ancora sulla 'rosea' - ma lo scossone è stato forte e quelle che inseguono sono adesso molto più distanti". Domenica 26 aprile, alle ore 20:45, a 'San Siro' ci sarà la sfida tra Milan e Juventus: un match a cui le due squadre arrivano con un successo. E, soprattutto, nel caso del Milan di Massimiliano Allegri, con maggiore serenità.