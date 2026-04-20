Milan, senza Rabiot e Modrić la Champions sarebbe un miraggio: ecco perché Allegri e Tare vanno ascoltati
I protagonisti—
Gabbia, che non giocava da Milan-Como 1-1 del 18 febbraio 2026, è rientrato nella formazione titolare e ha fatto la differenza in difesa. Con lui non è passato neanche uno spillo. Sensazionale anche la partita di Rabiot, decisivo per il gol-vittoria e la prestazione enorme offerta contro la squadra gialloblu. Sesto gol stagionale per 'Cavallo Pazzo', uno dei colpi indovinati dell'ultimo mercato estivo rossonero. Leão non ha giocato bene, questo va detto, però il suo assist per l'ex juventino è stato una perla in una partita tutt'altro che facile per il numero 10 rossonero. Il portoghese continua a deludere e c'è la sensazione che giocare in quella posizione non faccia altro che depotenziarlo: contro l'Hellas non ha mai tirato! La delusione vera, ad ogni modo, è Christian Pulisic: devastante fino a dicembre 2025, poi scomparso. Che fine ha fatto il trascinatore del Milan delle ultime stagioni?
Le parole di Allegri—
Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato nel post-partita di Verona-Milan. Tranquillizzando, finalmente, i tifosi rossoneri sul suo futuro professionale. Nonostantei 'rumors' lo spingano sempre verso la panchina della Nazionale Italiana, infatti, Allegri è stato chiaro: "I miei pensieri sono solo sul Milan", ha detto l'allenatore dello Scudetto e della Supercoppa Italiana 2011, tornato in questa stagione a guidare il Diavolo con l'obiettivo di centrare al più presto la Seconda Stella e di disputare una Champions League di qualità. "Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Avanti tutta, allora, con Allegri nella stagione 2026-2027: la Champions è quasi dietro l'angolo e il tecnico livornese ha già in mente quali rinforzi vuole dal mercato. Punta quattro giocatori 'alla Rabiot' per vincere subito.
Il mercato del Milan—
Un giocatore di esperienza, Niclas Füllkrug, andrà via: non sarà riscattato dal West Ham, potrebbe tornare a giocare in Germania. Un paio di elementi di livello mondiale, però, potrebbero arrivare a Milanello sin dal prossimo raduno di luglio. E non stiamo parlando del solito Leon Goretzka (richiesta precisa del tecnico Allegri) o di Robert Lewandowski (per cui i rossoneri dovranno anche vedersela con la Juventus), ma anche di un top player di caratura internazionale. Già passato per la nostra Serie A e che, nel mercato estivo, vi farebbe ritorno volentieri. Se siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando, non potete fare altro che leggere qui tutti i dettagli della vicenda!
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