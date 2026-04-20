Le parole di Allegri

Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato nel post-partita di Verona-Milan. Tranquillizzando, finalmente, i tifosi rossoneri sul suo futuro professionale. Nonostantei 'rumors' lo spingano sempre verso la panchina della Nazionale Italiana, infatti, Allegri è stato chiaro: "I miei pensieri sono solo sul Milan", ha detto l'allenatore dello Scudetto e della Supercoppa Italiana 2011, tornato in questa stagione a guidare il Diavolo con l'obiettivo di centrare al più presto la Seconda Stella e di disputare una Champions League di qualità. "Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Avanti tutta, allora, con Allegri nella stagione 2026-2027: la Champions è quasi dietro l'angolo e il tecnico livornese ha già in mente quali rinforzi vuole dal mercato. Punta quattro giocatori 'alla Rabiot' per vincere subito.