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Milan, Top News rassegna: Gabbia muro, Rabiot implacabile e Allegri sorride. Champions vicina

Le Top News di rassegna stampa sul Milan nella mattina di oggi lunedì 20 aprile 2026
Le Top News di rassegna stampa sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 20 aprile 2026: tre punti conquistati al 'Bentegodi' di Verona in campionato contro l'Hellas che ha un piede e mezzo in Serie B. Ma quanta fatica per la vittoria!
Daniele Triolo Redattore 

Tre punti d'oro al 'Bentegodi', ma quanta fatica per il Milan di Massimiliano Allegri. La rassegna stampa di oggi, lunedì 20 aprile 2026, si concentra principalmente su due aspetti. Da un lato, parla di un Diavolo cinico, capace di espugnare Verona grazie ad Adrien Rabiot: un gol da tre punti per guardare con fiducia alla qualificazione in Champions League. Dall'altro, però, c'è anche un Milan sterile in attacco: le sue bocche da fuoco continuano a non fornire risposte positive. Ecco le Top News sui rossoneri finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

La partita

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Assist al bacio di Rafael Leão, rete di Adrien Rabiot. Con questo guizzo, al 41', il Milan di Allegri riesce ad avere la meglio sull'ostica squadra di Paolo Sammarco, che ha venduto cara la pelle nonostante l'ultimo posto in classifica e una retrocessione in Serie B ormai certa. Un successo,ottenuto senza incantare, ma di vitale importanza per il Diavolo che riagguanta il Napoli in seconda posizione in campionato a quota 66 punti e, facendo i conti, scopre come gliene manchino soltanto 7 per l'aritmetica qualificazione in Champions. Peccato per il gol (giustamente) annullato a Matteo Gabbia nella ripresa: il difensore avrebbe meritato la soddisfazione personale dopo una grande gara.

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I protagonisti

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Gabbia, che non giocava da Milan-Como 1-1 del 18 febbraio 2026, è rientrato nella formazione titolare e ha fatto la differenza in difesa. Con lui non è passato neanche uno spillo. Sensazionale anche la partita di Rabiot, decisivo per il gol-vittoria e la prestazione enorme offerta contro la squadra gialloblu. Sesto gol stagionale per 'Cavallo Pazzo', uno dei colpi indovinati dell'ultimo mercato estivo rossonero. Leão non ha giocato bene, questo va detto, però il suo assist per l'ex juventino è stato una perla in una partita tutt'altro che facile per il numero 10 rossonero. Il portoghese continua a deludere e c'è la sensazione che giocare in quella posizione non faccia altro che depotenziarlo: contro l'Hellas non ha mai tirato! La delusione vera, ad ogni modo, è Christian Pulisic: devastante fino a dicembre 2025, poi scomparso. Che fine ha fatto il trascinatore del Milan delle ultime stagioni?

Le parole di Allegri

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Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato nel post-partita di Verona-Milan. Tranquillizzando, finalmente, i tifosi rossoneri sul suo futuro professionale. Nonostantei 'rumors' lo spingano sempre verso la panchina della Nazionale Italiana, infatti, Allegri è stato chiaro: "I miei pensieri sono solo sul Milan", ha detto l'allenatore dello Scudetto e della Supercoppa Italiana 2011, tornato in questa stagione a guidare il Diavolo con l'obiettivo di centrare al più presto la Seconda Stella e di disputare una Champions League di qualità. "Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Avanti tutta, allora, con Allegri nella stagione 2026-2027: la Champions è quasi dietro l'angolo e il tecnico livornese ha già in mente quali rinforzi vuole dal mercato. Punta quattro giocatori 'alla Rabiot' per vincere subito.

Il mercato del Milan

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Un giocatore di esperienza, Niclas Füllkrug, andrà via: non sarà riscattato dal West Ham, potrebbe tornare a giocare in Germania. Un paio di elementi di livello mondiale, però, potrebbero arrivare a Milanello sin dal prossimo raduno di luglio. E non stiamo parlando del solito Leon Goretzka (richiesta precisa del tecnico Allegri) o di Robert Lewandowski (per cui i rossoneri dovranno anche vedersela con la Juventus), ma anche di un top player di caratura internazionale. Già passato per la nostra Serie A e che, nel mercato estivo, vi farebbe ritorno volentieri. Se siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando, non potete fare altro che leggere qui tutti i dettagli della vicenda!

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