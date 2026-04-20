Tomori: "Qualche grattacapo solo contro Vermeșan. Prova a dare sostegno alla costruzione". Voto 6.

Gabbia: "Un fuorigioco di Giménez cancella il suo raddoppio, che avrebbe evitato tanti patimenti. Compreso la sua fondamentale chiusura su Orban". Voto 6.

Pavlović: "Netta la differenza tra centrale e braccetto. Più sicuro negli interventi difensivi e più libero di avanzare e appoggiare l’azione offensiva". Voto 6.

Athekame: "Poco pulito, a volte frenetico. Vero che la sofferenza è limitata, ma il Milan avrebbe avuto bisogno di qualcosa di più". Voto 5,5. Dal 63' Saelemaekers: "Entra con lo spirito giusto. Valentini, sulla linea, gli toglie il gol della sicurezza". Voto 6.

Pagelle Verona-Milan 0-1, Modrić lucido e Rabiot decisivo — Fofana: "La solita confusione, il solito disordine. Errori di misura e di tempi di inserimento. Un fastidio muscolare lo toglie dalla gara". Voto 5. Dal 63' Ricci: "Un pizzico di sostanza in più rispetto a Fofana". Voto 6.

Modrić: "Il fiato non sarà più quello di un tempo, ma la lucidità è sempre la stessa. Prezioso soprattutto nel finale, anche dentro l’area rossonera". Voto 6,5.

Rabiot: "Gol da 3 punti, il sesto della sua stagione. Ancora una volta decisivo. Con Modrić è l’asse portante non solo del centrocampo, ma dell’intera squadra". Voto 7, migliore in campo.

Bartesaghi: "Comprensibile il suo calo, nella prima stagione da protagonista. Con l’esperienza e il mestiere gestirà anche questi momenti". Voto 5,5.

Pulisic: "Subisce la partita, invece che giocarla. Cerca Leão, ma senza grandi risultati. Allunga il suo digiuno a 15 partite". Voto 5. Dall'80' Nkunku: "Non giudicabile". Senza voto.

Leão: "L’assist per Rabiot è una perla. Ma è anche l’unica giocata di una gara faticosa. Gli mancano spunto e brillantezza. Chiede spiegazioni per il cambio". Voto 6. Dal 63' Giménez: "Talmente inconsistente che Allegri pensa di cambiarlo prima del fischio finale". Voto 4,5, peggiore in campo.

Mister Allegri: "Vittoria fondamentale, che di fatto consegna al Milan la Champions. Ma esce dal campo infuriato per il finale in apnea". Voto 6,5.